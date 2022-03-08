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"Чим жорсткіші ультиматуми, тим більший опір народу": Подоляк про переговори з Росією

8 березня 2022, 13:11

Україна ніколи не дозволить РФ диктувати свої умови.

Подоляк
Михайло Подоляк / УНІАН

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк, вважає ультимативну позицію РФ на переговорах абсолютно неправильною.

Подоляк заявив, що головна помилка Росії в тому, що вона хоче завершити війну, поставивши ультиматуми. Про це повідомляти РБК-Україна.

Україна, як країна, яка показала, що вміє захищати свої інтереси не реагуватиме на спроби РФ нав'язати свої умови.

"Володимир Зеленський говорить про те, що переговори, особливо, коли за столом сидить Країна, явно вміє захищати свої інтереси, це двостороння дорога. Пропозиція на пропозиції. І пропозиції повинні бути адекватними. У свою чергу, російська сторона, помилково оцінивши свій потенціал, спочатку зробила помилковий вибір - ставити ультиматуми. Чим жорсткіші ультиматуми від них звучать, тим наполегливіший опір народу. Тим більше мобілізуються українці", - підкреслив Подоляк.

Він зазначив, що ні на які ультиматуми Україна не піде і ніколи не погодиться.

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"За нами десятки мільйонів українців. І навряд чи за будь-якими ультиматумами з Москви стоять десятки мільйонів росіян. Це тільки пропагандистські міфи. Наша позиція проста: переговори повинні бути реальними і адекватними", - зазначив чиновник.

Також він додав, що чим швидше в РФ зрозуміють безрезультативність подібного підходу, тим менше втрат понесе держава.

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