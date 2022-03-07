Вода в окупований Крим після підриву дамби так і не пішла - Арестович

Раніше в РФ заявили про підрив дамби, що блокує подачу води на півострів.
Після захоплення окупантами Новокаховської ГЕС вода в окупований Крим так і не пішла.
Радник Голови ОП Олексій Арестович розповів, що РФ кинула величезні сили для захоплення ГЕС, але бажаного так і не отримали.
"Це було єдине місце для повітряного десанту. Там були бої, кілька разів вона переходила з рук в руки. Але там така кількість військ, що просто взяли. І, за їхніми повідомленнями, підірвали дамбу в Крим. Але підірвати її можна тричі, щоб пішла вода в Крим, потрібно постаратися. Як я знаю, вода не йде. Ми зробили так, що це не так просто відновити навіть після захоплення", - сказав Арестович.
читайте такожУ Німеччині пояснили відмову НАТО закривати небо над УкраїноюВарто відзначити, що російські окупанти заявляли, що підірвали бетонну дамбу у Скадовському районі Херсонської області і почали розчищення Північно-Кримського каналу для відновлення подачі по ньому води в Крим.
Пізніше вони показали навіть "красиву картинку" нібито вода вже дійшла на територію окупованого півострова.
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