Вода в окупований Крим після підриву дамби так і не пішла - Арестович

Скріншот

Після захоплення окупантами Новокаховської ГЕС вода в окупований Крим так і не пішла.

Радник Голови ОП Олексій Арестович розповів, що РФ кинула величезні сили для захоплення ГЕС, але бажаного так і не отримали.

"Це було єдине місце для повітряного десанту. Там були бої, кілька разів вона переходила з рук в руки. Але там така кількість військ, що просто взяли. І, за їхніми повідомленнями, підірвали дамбу в Крим. Але підірвати її можна тричі, щоб пішла вода в Крим, потрібно постаратися. Як я знаю, вода не йде. Ми зробили так, що це не так просто відновити навіть після захоплення", - сказав Арестович.

читайте такожУ Німеччині пояснили відмову НАТО закривати небо над УкраїноюВарто відзначити, що російські окупанти заявляли, що підірвали бетонну дамбу у Скадовському районі Херсонської області і почали розчищення Північно-Кримського каналу для відновлення подачі по ньому води в Крим.

Пізніше вони показали навіть "красиву картинку" нібито вода вже дійшла на територію окупованого півострова.

Реклама

Читайте також: