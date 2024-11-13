'Настали чорні дні': Трамп може почати серйозно тиснути на Україну - Жданов

Головне зі слів експерта:
- Для України настали "чорні дні"
- Трамп завжди був прихильником Путіна
- Україні слід чекати серйозного тиску з його боку
Зараз можна побачити багато версій і сценаріїв щодо того, що тепер, після перемоги Трампа на виборах, буде з війною в Україні. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду сказав, чи варто їм надавати великого значення.
За його словами, до цього варто ставитися дуже насторожено, бо з приходом Трампа "для нас настали чорні дні".
"Не розумію оптимістів, які стверджують, що Трамп дасть Україні масу зброї. Хочу нагадати, що в 2016 році не він Україні надав зброю, а Конгрес США. Трамп лише підписав указ, тому що щодо нього було розпочато процедуру імпічменту, і він був під тиском Конгресу, відповідно, йому нічого не залишалося робити", - наголошує експерт.
Жданов підкреслює, що Трамп завжди був прихильником Путіна і зараз демонструє те саме.
"Україну будуть душити, і за наш рахунок спробують вирішити проблеми Росії. Нашій країні слід чекати серйозного тиску з боку Трампа. Причому він бере бика за роги і, не чекаючи інавгурації (вона відбудеться 20 січня 2025 року, - ред.), рулить так, ніби він уже президент США", - додав полковник запасу.
Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо
Нагадаємо, як вже повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що має намір "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі.
Дональд Трамп також вже говорив із російським диктатором Володимиром Путіним. Під час цієї розмови вони обговорили війну в Україні.
Крім того, старший радник обраного президентом США Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на наданні країні можливості повернути окуповані Росією території.
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Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
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