"Криму більше немає": у Трампа осоромилися заявою і звернулися до Зеленського

Адміністрація Дональда Трампа попросить Володимира Зеленського представити його версію "реалістичного бачення світу".

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У Дональда Трампа зробили скандальну заяву / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Адміністрація Трампа зосередиться на досягненні миру

Зеленського попросять представити версію "реалістичного бачення світу"

Старший радник обраного президентом США Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на наданні країні можливості повернути окуповані Росією території.

"Браян Ланза, стратег Республіканської партії, повідомив BBC, що адміністрація Трампа попросить президента України Володимира Зеленського представити його версію "реалістичного бачення миру", - передає BBC News.

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"І якщо президент Зеленський сяде за стіл переговорів і скаже, що мир у нас може бути тільки в тому випадку, якщо у нас буде Крим, він покаже нам, що він несерйозний", - сказав Ланза.

"Коли Зеленський каже, що ми припинимо ці бойові дії, що мир настане тільки після повернення Криму, у нас є новини для президента Зеленського: Криму більше немає", - додав він.

"Якщо у вас пріоритетом є повернення Криму і залучення американських солдатів до бойових дій з повернення Криму, то далі ви самі по собі", - заявив Ланза.

Раніше повідомлялося про підготовку зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Уже обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів, розповів Андрій Сибіга.

Нагадаємо, раніше в ОП розповіли про можливі переговори Зеленського і Трампа. Україні потрібно переформатувати економіку і визначити пріоритети, каже Михайло Подоляк.

Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.

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