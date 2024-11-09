"Криму більше немає": у Трампа осоромилися заявою і звернулися до Зеленського

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- Зеленського попросять представити версію "реалістичного бачення світу"
Старший радник обраного президентом США Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на наданні країні можливості повернути окуповані Росією території.
"Браян Ланза, стратег Республіканської партії, повідомив BBC, що адміністрація Трампа попросить президента України Володимира Зеленського представити його версію "реалістичного бачення миру", - передає BBC News.
"І якщо президент Зеленський сяде за стіл переговорів і скаже, що мир у нас може бути тільки в тому випадку, якщо у нас буде Крим, він покаже нам, що він несерйозний", - сказав Ланза.
"Коли Зеленський каже, що ми припинимо ці бойові дії, що мир настане тільки після повернення Криму, у нас є новини для президента Зеленського: Криму більше немає", - додав він.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
"Якщо у вас пріоритетом є повернення Криму і залучення американських солдатів до бойових дій з повернення Криму, то далі ви самі по собі", - заявив Ланза.
Раніше повідомлялося про підготовку зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Уже обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів, розповів Андрій Сибіга.
Нагадаємо, раніше в ОП розповіли про можливі переговори Зеленського і Трампа. Україні потрібно переформатувати економіку і визначити пріоритети, каже Михайло Подоляк.
Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.
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