Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Криму більше немає": у Трампа осоромилися заявою і звернулися до Зеленського

Олексій Тесля
9 листопада 2024, 17:44
842
Адміністрація Дональда Трампа попросить Володимира Зеленського представити його версію "реалістичного бачення світу".
Трамп, Україна, США
У Дональда Трампа зробили скандальну заяву / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Адміністрація Трампа зосередиться на досягненні миру
  • Зеленського попросять представити версію "реалістичного бачення світу"

Старший радник обраного президентом США Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на наданні країні можливості повернути окуповані Росією території.

"Браян Ланза, стратег Республіканської партії, повідомив BBC, що адміністрація Трампа попросить президента України Володимира Зеленського представити його версію "реалістичного бачення миру", - передає BBC News.

відео дня

"І якщо президент Зеленський сяде за стіл переговорів і скаже, що мир у нас може бути тільки в тому випадку, якщо у нас буде Крим, він покаже нам, що він несерйозний", - сказав Ланза.

"Коли Зеленський каже, що ми припинимо ці бойові дії, що мир настане тільки після повернення Криму, у нас є новини для президента Зеленського: Криму більше немає", - додав він.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

"Якщо у вас пріоритетом є повернення Криму і залучення американських солдатів до бойових дій з повернення Криму, то далі ви самі по собі", - заявив Ланза.

Раніше повідомлялося про підготовку зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Уже обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів, розповів Андрій Сибіга.

Нагадаємо, раніше в ОП розповіли про можливі переговори Зеленського і Трампа. Україні потрібно переформатувати економіку і визначити пріоритети, каже Михайло Подоляк.

Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп новини Криму війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Занадто велике прохання": США відмовили Києву в пріоритеті поставок ATACMS – WSJ

"Занадто велике прохання": США відмовили Києву в пріоритеті поставок ATACMS – WSJ

18:54Світ
"Криму більше немає": у Трампа осоромилися заявою і звернулися до Зеленського

"Криму більше немає": у Трампа осоромилися заявою і звернулися до Зеленського

17:44Україна
Підготовка зустрічі Зеленського з Трампом: у МЗС розкрили деталі

Підготовка зустрічі Зеленського з Трампом: у МЗС розкрили деталі

16:47Україна
Реклама

Популярне

Більше
Двом містам України загрожує блекаут: експерт сказав, де взимку буде найскладніше

Двом містам України загрожує блекаут: експерт сказав, де взимку буде найскладніше

95% людей не можуть вирішити головоломку: потрібно сказати, яке число під авто

95% людей не можуть вирішити головоломку: потрібно сказати, яке число під авто

Більшість їсть банани неправильно: як по етикету споживати фрукти

Більшість їсть банани неправильно: як по етикету споживати фрукти

Карта Deep State онлайн за 9 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Маск спрогнозував швидке закінчення війни в Україні: умови сподобаються не всім

Маск спрогнозував швидке закінчення війни в Україні: умови сподобаються не всім

Останні новини

19:00

Що обов'язково має бути у машині в Україні: список обов’язкових речей

18:54

"Занадто велике прохання": США відмовили Києву в пріоритеті поставок ATACMS – WSJ

18:22

В Україні овочі дорожчають шаленими темпами: на що ціни зросли, а на що впали

17:44

"Криму більше немає": у Трампа осоромилися заявою і звернулися до Зеленського

17:43

Претенденти на посаду генпрокурора фігурували в антикорупційних матеріалах - ЗМІ

Трамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - ЗолотарьовТрамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - Золотарьов
17:26

Головоломка для сучасних Ейнштейнів: треба правильно порахувати морозиво

17:25

Вибухає і валить помаранчевий дим: з'явилися нові подробиці атаки на хімкомбінат в РФ

16:47

Підготовка зустрічі Зеленського з Трампом: у МЗС розкрили деталі

16:46

РФ хоче оточити гарнізон ЗСУ в районі Курахового: Селезньов попередив про загрози

Реклама
16:03

"Демони виходили": Кравець розповіла про своїх молодших дітейВідео

15:54

В Україні вдарить зимова погода: синоптикиня назвала дату похолодання

15:45

На 46-му році життя раптово помер український боксер В'ячеслав Узелков

15:42

ЗСУ за місяць атакували дронами понад 52 тисячі цілей РФ: Сирський скликав нараду

15:37

РФ скинула авіабомби на Куп'янськ: є загиблі, поранені та багато руйнуваньФото

15:13

Відключення світла по 20 годин на добу: Харченко пояснив, чого чекати насправді

14:54

Після перемоги Трампа у світі відбудуться серйозні зміни: Золотарьов розкрив сценарійЕксклюзив

14:48

Тисячі росіян знищені: у Британії розкрили колосальні втрати РФ в Україні

14:41

Армія РФ відновила наступ на Курщині: колони з десантом сунуть на ЗСУ - DeepState

14:37

Етикет у громадському транспорті: 12 найпоширеніших помилок

13:54

Ракети для Patriot і NASAMS: ЗМІ про терміновий пакет оборонної допомоги США Україні

Реклама
13:23

Українські дрони вразили комбінат з виробництва боєприпасів на Тульщині – ЗМІ

13:19

"Жодних переговорів": Шольц різко висловився щодо можливого діалогу з РФ про мир

13:13

Для чого потрібне активоване вугілля: способи застосування, про які мало хто знає

12:43

Зробив важливу заяву: у Росії з'явився постарілий ЛеонтьєвВідео

12:42

Переговори Зеленського і Трампа: в ОП пояснили, що Україна може запропонувати США

12:28

Демократи можуть отримати "приз": боротьба за владу у США не закінчена - Золотарьов

11:59

Картопля буде свіжою місяцями: у якому незвичному місці потрібно її зберігати

11:40

Удар по строковиках РФ: дрони підірвали військовий полігон під Ростовом – ЗМІФотоВідео

11:16

"Мирний план" Трампа включає європейські війська у буферній зоні - ЗМІ

10:44

Як позбутися конденсату на вікнах: найдієвіші поради

10:34

Путін дав "сигнал" Трампу щодо переговорів про завершення війни, але є умови – ISW

10:29

Внаслідок удару по Одесі постраждала ціла сім'я і залишилась без матері - Кіпер

10:05

Карта Deep State онлайн за 9 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:49

Під прицілом два важливі об'єкти РФ: дрони атакували Тульську область

09:40

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 листопада (оновлюється)

09:33

Топ-10 правил етикету, які ми порушуємо і навіть не здогадуємося про це

09:16

Витікають мільйони: куди Том Круз витрачає свої нечувані гонорари

09:08

"Не в інтересах України": Павел сказав, яку угоду щодо війни Трамп може укласти з Путіним

08:57

ЗСУ прорвалися до головного плацдарму Курщини, а ворог штурмує схід - ISW

08:10

Росія не отримала бажаного: у бункері істерикаПогляд

Реклама
07:57

РФ вдарила по Одесі дронами, зачепило багатоповерхівки і не тільки: подробиціФотоВідео

07:50

Шалений путініст Михалков вимагає стягнути з України мільйони "за Крим"

06:30

Країну сильно "трусить": Україну атакувала майже 7-бальна магнітна буря

06:10

Єдиний порятунок України і самої ЄвропиПогляд

05:26

Гороскоп на завтра 10 листопада: Ракам - велика удача і прибуток, Козерогам - зміни

05:00

Удари ракетами і дронами: тривожний прогноз щодо термінів масованої атаки РФ

04:31

Чоловік відтискався по 100 разів на день протягом року: результат здивував усіх

04:05

Навіщо класти пакетик чаю в пилосос: прибиральниця ошелешила геніальним трюкомВідео

03:35

За секунди згорає все приміщення: як вберегти себе від Шахедів з термобаричними зарядамиВідео

03:30

95% людей не можуть вирішити головоломку: потрібно сказати, яке число під авто

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти