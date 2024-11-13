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Трамп хоче створити буферну зону в Україні: у Пентагоні неочікувано відреагували

Юлія Закрепа
13 листопада 2024, 14:50
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Двопартійна підтримка України залишається потужною, а США продовжуватимуть співпрацю з союзниками та партнерами.
Трамп хоче створити буферну зону в Україні: у Пентагоні неочікувано відреагували
Трамп заговорив про створення "буферної зони" в Україні / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Facebook

Головні тези Райдера:

  • Трамп хоче створити буферну зону в Україні
  • У Пентагоні заявили про допомогу Україні

У Міністерстві оборони США утрималися від коментарів щодо можливих намірів новообраного президента Дональда Трампа створити буферну зону в Україні. Сполучені Штати націлені на продовження підтримки України в її захисті від російської агресії.

"Я не збираюся спекулювати або вдаватися до гіпотез щодо наступної адміністрації. Як я наголошував раніше, ми дуже зосереджені на поточній ситуації та частому спілкуванні з нашими українськими колегами, аби переконатися, що вони мають усе необхідне для захисту від російської агресії", - заявив представник Пентагону Пет Райдер на брифінгу.

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Чиновника також запитали, чи стурбований міністр оборони Ллойд Остін потенційними змінами, які можуть вплинути на спадщину адміністрації Джо Байдена. Водночас прес-секретар наголосив на важливості української безпеки як для США, так і для Європи.

"Міністр Остін багато разів говорив про те, що Україна має значення, і що безпека України важлива не тільки для Європи, але й для Сполучених Штатів", - підкреслив Райдер.

Він також зазначив, що двопартійна підтримка України залишається потужною, а США продовжуватимуть співпрацю з союзниками та партнерами.

"Зараз ми й надалі будемо зосереджені на поставленому завданні - допомогти Україні захиститися від російської агресії. Але щодо того, що може передвіщати майбутнє, я просто не збираюся спекулювати чи вдаватися в гіпотетику", - резюмував представник Пентагону.

Створення буферної зони - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що "мирний план" Трампа включає європейські війська у буферній зоні. У ЗМІ повідомили деталі плану стали відомі після того, як президент Володимир Зеленський попередив, що спроба умиротворення Росії може обернутися справжнім "самогубством" для Європи.

Натомість РФ хоче створити буферні зони у трьох областях України. Росіяни припускаються тез щодо створення буферних зон на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині та в інших областях, але вони не змогли створити буферну зону навіть на півночі Харківської області.

У ЗМІ дізналися про задум Трампа на Україну та Курську область. Новоспечений президент США планує запропонувати перемир'я вздовж поточної лінії зіткнення, що проходить через південну та східну Україну до Курська, де зараз перебувають українські війська.

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