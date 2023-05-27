"Настав час повертати своє": Залужний виклав у Мережу надихаюче відео

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вранці в суботу, 27 травня заінтригував українцем надихаючим відео на своїй сторінці.

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Валерій Залужний / колаж Главред, фото УНІАН

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вранці в суботу, 27 травня, опублікував на своїй сторінці відеоролик, в якому практично прямим текстом сказав про контрнаступ української армії на позиції російських окупантів. Ролик з'явився на його каналі в месенджері Telegram.

"Настав час повертати своє", — підписав відео генерал Залужний.

У кадрі українські захисники готуються до бою. При цьому вони повторюють бойову молитву. В кінці відео крупним планом показано напис з гаслом до вступу до лав Збройних сил: "Приєднайся до тих, хто підніме прапор перемоги".

До слова, одну з головних ролей зіграв відомий актор Київського театру імені Лесі Українки Володимир Ращук, який у званні молодшого лейтенанта зараз несе службу у складі бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж".

Зникнення Залужного

Раніше російські пропагандисти поширювали фейки про те, що Валерій Залужний нібито був "важко поранений" в результаті ворожих обстрілів. За їхніми легендами це нібито сталося під час ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. Тоді пропагандисти заявляли, що у Залужного "травма голови і осколкові поранення".

У той же час Центр стратегічних комунікацій спростував подібні заяву і додав, що 20 травня Залужний онлайн брав участь у відкритті міжнародної конференції з нагоди Дня науки в Національному університеті Одеської юридичної академії.

Заступник міністра оборони Маляр повідомила, що вкидання росіян про "зникнення" Залужного – це спроба деморалізувати захисників у Бахмуті. Фейки спростував і секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що вранці 24 травня Залужний виступив з доповіддю на ставці Володимира Зеленського.

Нещодавно заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що окупанти "відпрацьовують" маршрути пересування Залужного з метою спроби його усунення. Також Маляр зазначила, що ворог дуже зацікавлений у знищенні українського військово-політичного керівництва, тому питання його безпеки має стратегічне значення.

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