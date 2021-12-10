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На смерть збив 13-річну дівчинку: винного в смерті дитини випустили за амністією

10 грудня 2021, 18:26

Сім'я загиблої досі не вірить у рішення суду.

Сім'я загиблої дівчинки шоковані подією / колаж Главред

Полтавський Апеляційний суд випустив на волю чоловіка який у Києво-Святошинському районі збив на смерть 13-річну Аню Шевчук. Рідним дівчинки знадобилося три роки відчайдушної боротьби, щоб покарати винного, але справа отримала несподіваний поворот.

Трагічна аварія сталася 22 червня 2017 року в селі Тарасівка під Києвом. Сестри Аня і Олена Шевчук підходили до будинку, коли на перехресті молодшу збив автомобіль ВАЗ, пише "Обозреватель".

Дівчинку разом з велосипедом відкинуло на кілька метрів

"Я підбігла до ані і почала перевіряти пульс, вона стікала кров'ю... Водій зупинився в 50-80 метрах", – зі сльозами згадувала дівчина пережите.

За кермом автомобіля перебував 47-річний Станіслав Сторожик. Як розповідали родичі ані, він навіть не підійшов до неї, поводився неадекватно: кричав на людей, кидався на маму Школярки зі словами: "Тікай, дура!".

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Сім'я загиблої / скріншот

"Коли моя мертва дитина лежала на дорозі, а Сторожик сидів і сміявся мені в обличчя, я йому пообіцяла, що обов'язково доб'юся покарання", – розповіла мама загиблої дівчинки журналістам.

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Три роки судів і нервів, щоб покарати винного

Родині Шевчук довелося пережити багато, що Станіслав Сторожик поніс покарання за злочин.

Два місяці слідчий не визнавав потерпілою матір загиблої дитини, а свідоцтва старшої сестри листувалися сім разів.

"Абияк була зроблена схема ДТП. Не було навіть відображено місце розсипу скла з фари машини Сторожика, але ж воно свідчить про місце зіткнення. У водія не був узятий аналіз на наркотичні речовини, хоча інструкція чітко говорить, що потрібно було досліджувати на стан алкогольного, наркотичного або психотропного сп'яніння", – розповіла адвокат Ганна Чернецька.

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Батько загиблої / Обозреватель

В результаті не вдалося довести, що водій, який збив на смерть дитину, перебував у стані сп'яніння. Хоча свідки підтверджували неадекватну поведінку Станіслава Сторожика.

Родичі і адвокат також вважали, що справу хотіли зам'яти і уявити ДТП так, ніби дитина сама кинулася під колеса. А під час судових засідань Сторожик почував себе дуже впевнено, більше того – погрожував і адвокату потерпілих, і їм.

"Ми прожили три роки як у пеклі. Не знаю, звідки бралися сили все це винести. Напевно, мені допомагали понад Господь і моя Ганнуся. Були моменти повного відчаю і здавалося, що немає виходу, але тут же з'являлися люди, які допомагали не втратити віру в справедливість. Чужі люди стали рідними", - зазначила невтішна мати.

Довгоочікуваний вирок

Останнє слухання відбулося 2 липня 2020 року – тоді Сторожика засудили до 8 років позбавлення волі. Було доведено, що водій сів за кермо технічно несправного автомобіля, знаючи про це (практично не працювали гальма задніх коліс). Також він серйозно перевищив швидкість, хоча на тій ділянці, де сталася ДТП, було обмеження швидкості до 50 км/год.

Водій посміхався, фотографував матір дівчинки, комусь пересилав ці фотографії. А коли йому дали останнє слово, то обурився:"Я не можу зрозуміти, за що мені впаяли вісім років? Мені вже три роки нерви тріпають!"

Відсидів рік з восьми

Через деякий час Сторожик звернувся з клопотанням про нібито погане поводження і перевівся відбувати покарання в Крюківську виправну колонію (Полтавська область). А потім подав клопотання про амністію до Полтавського Апеляційного суду.

На думку адвоката сім'ї Шевчук Наталії Ульянової, судячи з усього ,"там домовилися". І 8 грудня суд вирішив випустити Сторожика на свободу.

"Суд тривалий час розглядав клопотання про застосування амністії, рік ми їздили на суди в Полтаву. В цей час Сторожик ще проходив у справі за ч.1 ст. 263 КК України (Незаконне зберігання зброї) – у нього знайшли гранату. Однак цю справу закрили з формальних причин: пропустили терміни, справу з обвинувальним актом було несвоєчасно передано до суду. І 1 грудня рішенням Київського апеляційного суду воно було закрите. Відразу після цього дуже швидко призначили засідання в Полтаві – на 8 грудня", – розповіла Наталія Ульянова.

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Сім'я загиблої / Обозреватель

Судді практично не слухали потерпілих і їх доводи, а Сторожик так і не визнав свою провину, поводився зухвало, цинічно і неадекватно. Протягом усього розгляду він ображав сім'ю Шевчук.

Батьки ані Шевчук шоковані рішенням суду: "навіщо нам такі суди?! Як таке взагалі можливо?".

Рішення Полтавського Апеляційного суду про амністію Сторожику оскарженню не підлягає. Водій, який фактично вбив Аню Шевчук, провів за ґратами трохи більше року - замість восьми.

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Автор: Сергій Кущ
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ДТП ДТП у Києві суд
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