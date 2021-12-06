У Кривому Розі поїзд переїхав залізничника, який ремонтував колії

У Кривому Розі поїзд переїхав залізничника / УНИАН

У Кривому Розі під колесами потяга загинув працівник підприємства, яке обслуговує залізнодорожні колії.

Трагічний випадок стався близько другої години дня 5 грудня на залізничний станції по вулиці Черкасова у Тернівському районі міста, повідомляють "Свои".

У поліцію про подію повідомив диспетчер Північного гірничо-збагачувального комбінату.

За попередньою інформацією, загиблому було близько 40 років. Він був інженером з експлуатації залізничних колій ТОВ "Донпромтранс", яке обслуговує Північний гірничо-збагачувальний комбінат.

Правоохоронці уточнюють усі обставини події.

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Чоловік загинув на місці / "Свои"

Раніше повідомлялося, що на Черкащині дев'ятикласниця потрапила під потяг – вона переходила колії у навушниках, тому не чула попереджувальних сигналів локомотива. Дівчину у вкрай важкому стані доставили у Смілянську міську лікарню.

Крім цього, в Одеській області чоловік скоїв суїцид – він ліг на рейки перед наближенням поїзду. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте через невелику відстань зупинитися не зміг. Потерпілий помер у машині швидкої допомоги.

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