У Кривому Розі поїзд переїхав залізничника, який ремонтував колії

Чоловік загинув на місці.
У Кривому Розі під колесами потяга загинув працівник підприємства, яке обслуговує залізнодорожні колії.
Трагічний випадок стався близько другої години дня 5 грудня на залізничний станції по вулиці Черкасова у Тернівському районі міста, повідомляють "Свои".
У поліцію про подію повідомив диспетчер Північного гірничо-збагачувального комбінату.
За попередньою інформацією, загиблому було близько 40 років. Він був інженером з експлуатації залізничних колій ТОВ "Донпромтранс", яке обслуговує Північний гірничо-збагачувальний комбінат.
Правоохоронці уточнюють усі обставини події.
Раніше повідомлялося, що на Черкащині дев'ятикласниця потрапила під потяг – вона переходила колії у навушниках, тому не чула попереджувальних сигналів локомотива. Дівчину у вкрай важкому стані доставили у Смілянську міську лікарню.
Крім цього, в Одеській області чоловік скоїв суїцид – він ліг на рейки перед наближенням поїзду. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте через невелику відстань зупинитися не зміг. Потерпілий помер у машині швидкої допомоги.
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