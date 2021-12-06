УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Кривому Розі поїзд переїхав залізничника, який ремонтував колії

6 грудня 2021, 13:38

Чоловік загинув на місці.

У Кривому Розі поїзд переїхав залізничника / УНИАН

У Кривому Розі під колесами потяга загинув працівник підприємства, яке обслуговує залізнодорожні колії.

Трагічний випадок стався близько другої години дня 5 грудня на залізничний станції по вулиці Черкасова у Тернівському районі міста, повідомляють "Свои".

У поліцію про подію повідомив диспетчер Північного гірничо-збагачувального комбінату.

За попередньою інформацією, загиблому було близько 40 років. Він був інженером з експлуатації залізничних колій ТОВ "Донпромтранс", яке обслуговує Північний гірничо-збагачувальний комбінат.

Правоохоронці уточнюють усі обставини події.

Реклама
Чоловік загинув на місці / "Свои"

Раніше повідомлялося, що на Черкащині дев'ятикласниця потрапила під потяг – вона переходила колії у навушниках, тому не чула попереджувальних сигналів локомотива. Дівчину у вкрай важкому стані доставили у Смілянську міську лікарню.

Крім цього, в Одеській області чоловік скоїв суїцид – він ліг на рейки перед наближенням поїзду. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте через невелику відстань зупинитися не зміг. Потерпілий помер у машині швидкої допомоги.

Читайте також:

viber
новини Кривого Рогу новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У Кривому Розі поїзд переїхав залізничника, який ремонтував колії». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Смачна закуска на Новий рік 2022 з грибами: готувати всього 7 хвилинСмачна закуска на Новий рік 2022 з грибами: готувати всього 7 хвилин Гороскоп на сьогодні 4 грудня 2021: Близнюкам – ризик травм, Тільцям – небезпечні спокуси, Водоліям - обманГороскоп на сьогодні 4 грудня 2021: Близнюкам – ризик травм, Тільцям – небезпечні спокуси, Водоліям - обман Найгарніший манікюр на Новий рік 2022 на короткі нігті, який полонить всіх навколоНайгарніший манікюр на Новий рік 2022 на короткі нігті, який полонить всіх навколо Курс долара в Україні рекордно злетитьКурс долара в Україні рекордно злетить Гроші списують, а готівку не видають: банкомати ПриватБанку обурили українцівГроші списують, а готівку не видають: банкомати ПриватБанку обурили українців
14:58

Злата Огневич без комплексів показала свою фігуру в найпікантніших позах і нарядах

14:34

Україна чекає поступок від РФ і знає про плани США: у ОП готують заяву щодо діалогу Байдена і ПутінаВідео

14:32

Зеленський вніс до Ради законопроект про економічний паспорт

14:32

Ягода по 1,5 тисячі за кілограм: українців шокували шаленими цінами

14:31

Повернення в Гоґвортс - вийшов перший тизер продовження історії про Гаррі ПоттераВідео

Реклама
14:23

Небувала удача і достаток: топ-3 знака, кому в рік Тигра надзвичайно пощастить в грошах

14:20

Комаровський розбив вщент міф про некорисність популярного продукту

14:11

В Анталії померла Українка: консульство шукає рідних дівчини

14:10

Кривава різанина зі стріляниною: у Кривому Розі влаштували смертельні розбірки

13:52

Україна, НАТО і "гарантії" для РФ - головні теми: Кремль оголосив план перемовин Путіна з БайденомВідео

13:45

В Україні рекордно впали ціни на паливоВідео

13:45

Смачна закуска з хрусткою булочкою: готувати всього 10 хвилинВідео

13:38

У Кривому Розі поїзд переїхав залізничника, який ремонтував колії

13:25

Трохи дикий, але дуже цікавий принт зебра повернувся в моду на зиму 2022ФотоВідео

13:17

Курс долара злетить: українцям пояснили, до чого готуватисяВідео

13:00

Гороскоп на завтра 7 грудня 2021: Ракам - хвилювання, Скорпіонам - великі витратиВідео

12:59

В Україні хочуть взяти під контроль ціни на продуктиВідео

12:48

MARUV і не снилося: Анна Неплях в облягаючому латексному платті і панчохах розбурхала шанувальників

12:46

Трагедія в Луцьку: наклала на себе руки мама померлої від отруєння каштанами дівчинки

12:34

Прихильниця Путіна запропонувала вигнати Туреччину з НАТО і зробила заяву щодо вторгнення РФ в УкраїнуВідео

Реклама
12:29

"Минулорічної ціни уже не чекайте": наскільки подорожчає свинина перед Новим роком

12:17

У Тернополі завершили "Велике будівництво" найбільшої транспортної розв’язки Західної України

12:07

Ольга Фреймут засвітила гарячого красеня-брата

12:05

Любовний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Близнюкам - обман, Козерогам - неймовірні зміниВідео

11:46

Кількість заробітчан у Польщі злетіла: де і скільки заробляють українціВідео

11:26

Антитютюнові активісти просять парламент розібратися з нелегальними сигаретами Duty Free на українському ринку

11:26

Завіє снігом і посиляться морози: Україну накриє сильна негодаВідео

11:16

В Україні знизилися темпи вакцинації: щеплень проти COVID-19 стало втричі меншеВідео

11:04

Фінансовий гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Тільцям - обман, Дівам - дивовижне везінняВідео

11:03

Схудла Зарицька показала соковиті вигини в мокрому купальнику

10:59

"Більш смертоносна": розробник вакцини AstraZeneca прогнозує нову небезпечну пандеміюВідео

10:23

Боржникам загрожує відключення послуг ЖКГ: українцям готують драконівські штрафиВідео

10:16

День Катерини: традиції і заборони, магія дня і молитва

10:08

Місячний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Стрільцям - сумнівні пропозиції, Дівам - удача в грошахВідео

09:56

Україна в оточенні 175 тисяч військових РФ: у Міноборони оголосили про готовність Києва до сценаріюВідео

09:49

У Києві снігопад спричинив затори: які дороги автомобілістам краще оминатиФотоВідео

09:16

В Україні змінилися правила карантину - повний список заборонВідео

08:47

"Україна - новий Афганістан для РФ" та удар по ПП-2: Байдену назвали план діалогу з ПутінимВідео

08:45

Коли день святого Миколая 2021 в Україні: дата, традиції свята та заборони дня

08:33

Гороскоп на сьогодні 6 грудня 2021: Дівам – хитрість, Терезам – втрати, Скорпіонам - образиВідео

Реклама
08:20

Різкий спад: за добу в Україні 4,4 тис. нових хворих на коронавірус і 239 смертей

07:45

Урочисті "цілування в ясна" між кремлівськими дресувальниками та їх підлеглимиПогляд

07:38

Продають м'ясо без м'яса: експерти з'ясували, як вибрати якісну тушкованкуВідео

07:10

Напад з Білорусі чи Донбасу і коридор до Криму: експерт назвав сценарії удару по УкраїніВідео

06:36

Омікрон може бути менш небезпечним, ніж Дельта - головний інфекціоніст СШАВідео

06:28

У Росії можна чітко зафіксувати перехід до фашизоїдного управлінняПогляд

05:50

Ці дії притягують бідність: названо три речі, які не можна робити з грошимаВідео

05:31

Україну заморозить до -30°: синоптик дав крижаний прогноз і назвав терміниВідео

05:02

Загроза окупації України і газовий удар по Європі: експерт оголосив про небезпечну ситуаціюВідео

04:47

З днем Збройних Сил України - листівки, картинки та привітання захисникам

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти