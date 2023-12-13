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"Наше сонечко вийде": Данілов розповів, чи може Україна програти війну

Руслана Заклінська
13 грудня 2023, 22:10
На боці України величезна кількість країн, які спільно з нами допомагають боротися з країною-агресоркою Росією.
'Наше сонечко вийде': Данілов розповів, чи може Україна програти війну
Данілов відповів чи може Україна програти війну / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Україна не програє війну і це обумовлено великою кількістю країн-союзників, які стоять на нашому боці у боротьбі проти Російської Федерації. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

"Війну ми точно не програємо, тому що на нашому боці правда, на нашому боці величезна кількість країн, які спільно з нами допомагають нам боротисяз цією мерзотою під назвою Російська Федерація. Що стосується ситуації появ в засобах масової інформації тих чи інших рекомендацій, я хочу звернути увагу, що це не нова історія. Але ви не побачите жодного підпису і жодного офіційного представника, який би офіційно починав про це говорити", - запевнив Данілов.

Однак він зазначив, що можуть існувати складні ситуації на фронті, що є природнім. Не зважаючи на це, Данілов наголосив на важливості того, щоб жодна з цих ситуацій не була фатальною для країни. Він закликав не падати духом та підкреслив, що на сьогоднішній день немає нічого фатального для країни.

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Він також підкреслив, що на фронті можуть бути складні ситуації, але "після кожної ночі наступає день" і "наше сонечко обов'язково вийде".

"Нам не треба зараз впадати в песимізм. Складні ситуації бувають, головне, щоб вони не були фатальними. Нічого фатального на сьогоднішній день немає", - додав секретар РНБО.

Прогнози завершення війни

Нагадаємо, розгром російської армії та повне знищення її особового складу в Україні є єдиним способом завершення війни. За словами полковника запасу ЗСУ Романа Світана, бойові дії можуть тривати до приєднання України до НАТО, ймовірно у 2025 році.

Також глава Офісу президента, Андрій Єрмак, вважає, що визначити точні строки завершення війни з російськими загарбниками неможливо. В інтерв'ю він сказав, що ми пройшли вже "70 метрів зі 100", проте залишається ще "найважчий" останній етап.

Як повідомляв Главред, Україна вже майже два роки в стані війни, але назвати точний сценарій її завершення складно. Екскомандир військового підрозділу "Айдар" Євген Дикий розповів, що окупанти можуть продовжувати війну до 2025 року, очікуючи на зміни в політичній ситуації.

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війна в Україні Олексій Данілов війна Росії та України
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