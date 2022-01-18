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Населення України вкотре скоротилося: свіжі дані Держстату

18 січня 2022, 21:30

У Держстаті зазначили, що кількість померлих істотно переважає над кількістю народжених: на 100 померлих припадає лише 39 народжених.

населення
В Україні різко скоротилося населення / Фото : hyser.com.ua

За січень-листопад 2021 року число українців скоротилося на 380,2 тисяч осіб. Станом на 1 грудня минулого року в країні проживали 41,208 млн осіб, йдеться в даних Держстату, оприлюднених у вівторок, 18 січня.

Зазначається, що кількість померлих за вказаний період досягла 650 тис. осіб, хоча в січні-листопаді 2020 року цей показник був нижчим – 549,2 тис. осіб.

При цьому народилося 250,9 тис.дітей, що на 18 тис. менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

У Держстаті зазначили, що кількість померлих істотно переважає над кількістю народжених: на 100 померлих припадає лише 39 народжених.

При цьому в січні-листопаді в Україну прибули 439,9 тис.осіб – на 40 тис. більше, ніж за 11 місяців 2020 року.

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Водночас покинули країну 421 тис.осіб – на 29 тис. більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

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Раніше Главред писав про те, що згідно з прогнозами Інституту демографії Національної академії наук, вже до 2030 року Україну може покинути 3 мільйони працездатного населення. З кожним роком число людей, які прагнуть виїхати за кордон, стає все більше. Однак такий варіант майбутнього супроводжується ризиками: життя в Євросоюзі дороге, а українці змушені працювати за ненормованим графіком. Висока зарплата світить лише тим, хто працює на шкідливій роботі, або є висококласним фахівцем.

Інститут демографії НАН України прогнозує виїзд з території країни ще 3 мільйонів українців, які шукають кращої долі в країнах ЄС. Люди сподіваються на високі зарплати, але не замислюються про дорогу вартість життя в Європі.

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