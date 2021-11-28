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Населення України "тане" шаленими темпами: в ООН назвали приголомшливу цифру

28 листопада 2021, 12:31

Населення України є одним з тих, які швидше старіють в Європі, зокрема, більш ніж п'ята частина населення старша за 60 років.

Українець
Населення України "тане" шаленими темпами: в ООН назвали приголомшливу цифру / УНІАН

Населення України стрімко скорочується. В Організації об'єднаних Націй (ООН) підрахували, що до 2050 року воно зменшиться до 35 млн.

"Населення України скорочується одним з найшвидших у світі темпів, і, ймовірно, зменшиться до 35 млн до 2050 року. Низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смертності і постійне зростання рівня зовнішньої міграції руйнують людський капітал, а, отже й основу для сталого розвитку", - йдеться в доповіді ООН

Крім того, населення України є одним з тих, які швидше старіють в Європі, зокрема, більш ніж п'ята частина населення старша за 60 років. Це є причиною зростання витрат на охорону здоров'я та пенсії, що навантажує державний бюджет, повідомили в ООН.

Водночас в ООН пояснюють, що саме собою скорочення населення не є проблемою, але важливі рівень і якість життя людей. Тому українська влада повинна забезпечувати розвиток й ефективне використання людського капіталу країни, а також соціальний захист людей - через політично і фінансово стабільну систему.

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Основні причини скорочення чисельності населення в Україні:

  • низький коефіцієнт народжуваності,
  • високий рівень смертності,
  • постійне зростання масштабів зовнішньої міграції.

Серед причин низької народжуваності відзначаються низький рівень достатку та відсутність у жінок можливостей поєднувати кар'єру та догляд за дітьми.

В ООН також кажуть, що за зразковими оцінками, 3 млн українських працівників перебувають за кордоном. Міграцію стимулюють високий рівень бідності, труднощі з пошуком роботи з гідною оплатою, політичні, соціальні чинники, а також безпековий фактор, йдеться в документі.

Зазначимо, за даними Державної служби статистики, за січень-серпень 2021 року населення України скоротилося на 245,9 тисячі осіб. Всього наявне населення країни станом на 1 вересня становило понад 41,3 мільйона осіб.

Нагадаємо, раніше в Державній службі статистики повідомили, що у 2020 році в Україні померло 616,84 тисяч осіб, що на 6,1% більше, ніж у 2019 році. Крім того, у 2020 році в Україні народилося 293,46 тис.осіб, що на 5% менше, ніж у 2019 році.

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