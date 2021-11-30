Apple допоможе з переписом населення в Україні: Зеленський розкрив деталі

/ @ZelenskyyUa

Україна стане другою країною в світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple, заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це глава держави повідомив, коментуючи в Twitter підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Мінцифри України з Apple.

"Пишаюся тим, що Україна стане другою країною в світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між Мінцифри і цим технологічним гігантом. Цифровізація є безумовним пріоритетом нашої держави", - написав Зеленський.

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський обговорив з гендиректором Apple Тімом Куком проект перепису населення та українізацію персонального помічника Siri, повідомила прес-служба глави держави.

Як відомо, в ході візиту в США Зеленський відвідав Каліфорнію, де зустрівся з Тімом Куком.

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