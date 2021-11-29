Уряд змінив умови продажу газу населенню

Газ продаватимуть по-новому / Reuters

Кабінет Міністрів України встановив, що НАК "Нафтогаз України" може продавати газ для населення тільки постачальникам, які входять в балансуючу групу.

Відповідну постанову №1237 уряд прийняв у понеділок, 29 листопада.

"Акціонерному товариству" Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", ТОВ "газопостачальна компанія" Нафтогаз Трейдинг" в період до 30 квітня включно здійснювати продаж природного газу для потреб побутових споживачів, за умови участі покупця в балансуючій групі, створеній відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів №1187 від 29 вересня 2021 року та Кодексу газотранспортної системи", - сказано в постанові.

Нагадаємо, постачальники газу знизили тарифи для населення на грудень. Ціни знизили відразу 36 компаній. Таким чином, ціна на газ для населення виявилася нижче 8 грн за кубометр.

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