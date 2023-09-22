Шмигаль: Росія вже два тижні атакує енергооб'єкти України

Важливі об'єкти критичної інфраструктури під захистом засобів ППО, сказав Шмигаль.

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РФ почала енергетичний терор / Колаж Главреда. Фото: прес-служба Кабміну, ДСНС України

Прем'єр Денис Шмигаль 22 вересня підтвердив, що Росія почала осінню кампанію з атак на українську критичну інфраструктуру.

Як зазначив він на Регіональному економічному форумі у Києві, енергетичний терор РФ триває вже два тижні.

"Ми розуміємо, що етап енергетичного терору на цей опалювальний сезон вже почався. Ми бачимо це по знищенню інфраструктури виробництва, прокачки, збереження пального. Ми бачимо це по перших ударах по регіональних енергетичних організаціях, які відбулися найближчі два тижні. Розуміємо, що це буде продовжуватися", - цитує Шмигаля "Укрінформ". відео дня

Україна ж, за словами прем'єра, побудувала навколо важливих об'єктів захист з протиповітряної оборони.

Вже ведуться роботи з відновлення пошкодженого, зокрема у співпраці з військовими. Водночас глава уряду наголосив, що ця зима буде не меншим викликом для цивільних, ніж попередня.

"Переконаний, що разом пройдемо й цю складну зиму. Вона буде складною, не майте сумніву в тому, що цей опалювальний сезон, ця зима буде не легшою, ніж була минула. Точно вона буде складною, точно ми до неї готові краще, бо знаємо, до чого готується ворог, які загрози та виклики перед нами усіма стоять. Працюємо над цим", - додав Шмигаль.

Удари Росії по Україні

У ніч на 20 вересня Росія вдарила "Шахедами" по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Наразі робота підприємства призупинена. До слова, атаку на цей об'єкт окупанти вчиняють не вперше. Останнього разу "приліт" фіксувався у червні 2023-го.

На думку експертів, Росія цього сезону атакуватиме не тільки енергетичні об'єкти, а й об'єкти водної і залізничної інфраструктури. Можливі удари і по мостах. Зокрема, військовий експерт Іван Ступак вважає, що РФ зосередиться на атаках по найменш захищених установками ППО регіонах.

Захід цілком усвідомлює ризики нових повітряних "кампаній" окупантів - країни Європи спільно зі США посилюють Україну засобами протиповітряної оборони.

З жовтня 2022 року російські військові під командуванням "генерала Армагеддона" Суровікіна почали прицільно бити по об'єктах критичної інфраструктури. Тоді РФ намагалася "заморозити" українців, влаштувавши "блекаут" всієї системи. Проте спроби ворога провалилися.

Навесні і влітку росіяни більше завдавали комбінованих ударів по різних об'єктах, зокрема військових, з наміром виснажити ресурси ППО і можливості ЗСУ вести контрнаступ.

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