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"Вони так і не прокинулись": під час теракту в Умані трагічно загинула ціла родина

Аліна Дембіцька
1 травня 2023, 17:48 оновлено 1 травня, 17:50
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У будинок, в який 28 квітня влучила російська ракета, сім'я приїхала напередодні.
загибла родина
Під час теракту в Умані трагічно загинула ціла родина / Суспільне, ua.depositphotos.com

Під час російської ракетної атаки на Умань, яка трапилась у ніч проти 28 квітня, загинула вся родина. Напередодні трагедії чоловік разом з дружиною та їхньою дитиною приїхав до своєї мами.

Знайома загиблих Наталія Торчинська у коментарі "Суспільному" розповіла, що вона близько не спілкувалась з родиною, проте знала загиблого чоловіка, якого звали Роман. Він був учасником АТО. Під час несення служби отримав поранення, однак після цього допомагав своїм побратимам – постійно завозив їм гуманітарну допомогу. Він був життєрадісною та доброю людиною.

"У тому будинку жила його мама на другому поверсі. Рома із сім'єю приїхали до неї напередодні трагедії, заночували і мали їхати в село, аби садити картоплю. Однак вони так і не прокинулись. У нього залишився старший брат, батько Романа загинув давно", - розповіла Наталія.

відео дня

Ракетний удар РФ по Умані 28 квітня

У ніч на п’ятницю, 28 квітня, російські окупанти атакували Україну ракетами. Зокрема, ракетного удару було нанесено по Умані Черкаської області. Одна з ракет вдарила в багатоповерхівку – там був зруйнований під'їзд і спалахнула пожежа. Також приліт був по складських будівлях в місті.

Загалом відомо про 23 загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Умані, з яких п’ятеро дітей. Також в результаті ракетної атаки постраждали щонайменше 18 людей, з них 9 перебувають у лікарні.

У мережі з’явилося відео, як чоловік, який дивом вижив тієї ночі, зі сльозами на очах називає сусідів, з якими він вже ніколи не зможе зустрітися та поговорити. Чоловік стверджує, що у цьому будинку всі були своїми. Люди знали один одного і дружили. Вони всі заселилися у будинок ще у 1993 році, коли його здали в експлуатацію.

Дивіться відео розповіді жінки, якій вдалося вижити разом з сім'єю під час ракетного удару окупантів по Умані:

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