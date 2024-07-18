Перебуває на межі, але продовжує наступати: Маломуж назвав задум Путіна

Путін намагається показати, що найближчі тижні ситуація буде ще гіршою, каже Микола Маломуж.

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Путін хоче захопити більше територій, щоб мати вигідні позиції / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот YouTube

Путін намагається зібрати союзників, які тиснутимуть на США та ЄС. Про це заявив генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін дуже поспішає. Йому потрібно зібрати пул союзників, які будуть тиснути на США. Він думає, якщо до влади прийде Трамп, то він стане його союзником і буде тиснути на окремі країни та ЄС щодо підписання мирних угод на умовах Росії. Тому Путін ставить завдання захопити ще більше територій, щоб мати більш вигідні оперативні позиції на полі бою для тиску", - наголосив він.

За словами Маломужа, Путін намагається показати, що найближчі тижні ситуація буде ще гіршою.

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"Він демонструє це атаками на населені пункти, завдаючи ударів по Охматдиту та іншим містам. Путіну потрібно показати, що вал вогню продовжиться. Хоча прямо скажу, Путін перебуває в критичній ситуації. У Путіна немає системних резервів, він блефує. Він перебуває на межі, і це розуміє його оточення та військові. Але Путін хоче показати, що має ресурс. Що буде наступати, проривати та вимагати миру, але на умовах Росії під тиском факторів. Мовляв, він переміг і погіршив ситуацію на полі бою", - підкреслив генерал армії України.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - чого добивається Путін

Раніше повідомлялось, що Росія намагатиметься силоміць здолати Україну або пропонуватиме компроміси щодо закінчення активних бойових дій, на які українська сторона може погодитися в майбутньому. Таку думку висловив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний в інтерв'ю Главреду.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) наголошується, що зараз Путін не бажає приймати нічого, крім знищення української державності та ідентичності.

Також відомо, що на закритій колегії Міноборони РФ російський диктатор Володимир Путін поставив задачу окупаційній армії вже у найближчі дні просунутися не лише на Торецькому напрямку і захопити місто Часів Яр, а й в перспективі вийти на кордони усієї Донецької області.

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