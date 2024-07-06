Путін озвучив жорстку вимогу щодо захоплення нових територій України - Маломуж

Чимало країн і сама Москва говорять про переговори з Україною. Диктатору Путіну потрібно для цього процесу більше аргументів, тому він поставив нову задачу.

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Путін поставив нову задачу перед армією і командуванням РФ/ Колаж: Главред, фото: flickr

На закритій колегії Міноборони РФ російський диктатор Володимир Путін поставив задачу окупаційній армії вже у найближчі дні просунутися не лише на Торецькому напрямку і захопити місто Часів Яр, а й в перспективі вийти на кордони усієї Донецької області. Про це розповів в етері "Еспресо" ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Путін висунув жорстку вимогу - або відбудуться кадрові зміни в складі збройних сил, передусім у генштабі РФ, або вони виконають завдання із захоплення нових територій", - зазначив Маломуж.

Таке рішення Путіна могло бути спровоковане тим, що він хоче мати більше аргументів для переговорного процесу з Україною. Саме через це окупаційні війська РФ зараз більш агресивно проводять наступальні операції.

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"Тому Часів Яр є однією з важливих точок, адже його захоплення може позбавити нас тактичної ініціативи щодо знищення ворога в цьому секторі. Торецький напрямок – ще один регіон, де вони можуть діяти з різних боків, розвиваючи ситуацію не тільки в межах найближчих населених пунктів, а й на стратегічному рівні. Бійці 24-ї бригади імені короля Данила розповідають, що тривають важкі бої. Ворог значно збільшив свої сили, зокрема професійними підрозділами. Водночас ворог використовує й зеків, які йдуть в перших рядах", - додав ексголова Служби зовнішньої розвідки.

Щодо відповіді ЗСУ на агресивні дії ворога - Сили оборони зараз б'ють по окупантах потужним вогнем і маневрують, переходячи на краще укріплені позиції. Готували вони їх місяцями. Це, власне, і дозволяє утримувати позиції та знищувати ворожі резерви.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Наступ російських окупантів - що відомо

Нагадаємо, війська РФ намагаються накопичити свої сили на одному з напрямків. Йдеться про Виїмку, що на Донеччині на північ від Бахмута і на схід від Краматорська.

Раніше повідомлялось, що у Донецькій області одним із найскладніших напрямків є Торецький. Там в українських захисників виникли труднощі, особливо в районі Юр'ївки та Нью-Йорка, а ворог активно цим користується.

Російські окупанти посилили свою активність на східному напрямку і при цьому проводять відволікаючі дії на півдні і півночі. Проте у ворога недостатньо резервів.

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