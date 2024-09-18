На зарплати бійцям піде далеко не все: як розподілять додаткові кошти на ЗСУ

Близько 280 мільярдів гривень зі збільшених Верховною Радою "оборонних" видатків загальною сумою у 495,3 мільярда гривень підуть на зарплати військовим, пояснив глава МОУ Рустем Умєров.
У цю суму також входять виплати для сімей військовослужбовців.
Ще 76,2 мільярда гривень підуть на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію.
"Важливо, що пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння", — підсумував міністр.
500 мільярдів на військо - головне
Верховна Рада України в середу, 18 вересня, ухвалила в цілому законопроєкт №11417 про збільшення державного бюджету 2024 року на 500 млрд грн на військові потреби.
Коментуючи додаткові видатки на військо, премʼєр Денис Шмигаль висловлював оптимізм щодо їхнього знаходження - ідеться про перевиконання плану зі збору податків і платежів, заощадження щодо обслуговування зовнішнього боргу та внутрішні запозичення на суму 220 мільярдів гривень, що вже прописано у проєкті до змін бюджету.
Однак премʼєр допускає "помірну емісію" та підтверджує необхідність зростання податків загалом.
"Ми це робимо і партнери про це просять — збільшити податки. Це наша відповідальність — фінансувати армію. І ми маємо це робити", — зазначив він.
Хто такий Рустем Умєров
Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".
У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.
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