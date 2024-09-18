На зарплати бійцям піде далеко не все: як розподілять додаткові кошти на ЗСУ

Міністр оборони Рустем Умєров поділився "бюджетними" планами свого відомства після позитивного "сигналу" Ради.

https://glavred.net/ukraine/na-zarplati-biycyam-pide-daleko-ne-vse-yak-rozpodilyat-dodatkovi-koshti-na-zsu-10598213.html Посилання скопійоване

Рада затвердила близько 500 мільярдів гривень на військо - як розподілять / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Близько 280 мільярдів гривень зі збільшених Верховною Радою "оборонних" видатків загальною сумою у 495,3 мільярда гривень підуть на зарплати військовим, пояснив глава МОУ Рустем Умєров.

У цю суму також входять виплати для сімей військовослужбовців.

Ще 76,2 мільярда гривень підуть на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію.

відео дня

"Важливо, що пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння", — підсумував міністр.

500 мільярдів на військо - головне

Верховна Рада України в середу, 18 вересня, ухвалила в цілому законопроєкт №11417 про збільшення державного бюджету 2024 року на 500 млрд грн на військові потреби.

Коментуючи додаткові видатки на військо, премʼєр Денис Шмигаль висловлював оптимізм щодо їхнього знаходження - ідеться про перевиконання плану зі збору податків і платежів, заощадження щодо обслуговування зовнішнього боргу та внутрішні запозичення на суму 220 мільярдів гривень, що вже прописано у проєкті до змін бюджету.

Однак премʼєр допускає "помірну емісію" та підтверджує необхідність зростання податків загалом.

"Ми це робимо і партнери про це просять — збільшити податки. Це наша відповідальність — фінансувати армію. І ми маємо це робити", — зазначив він.

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред