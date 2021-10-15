Люди згоріли живцем у машині на Закарпатті: деталі та кадри моторошної ДТП

Вижив лише водій ГАЗелі / ДСНС України у Закарпатській області

На Закарпатті автомобіль Renault Logan врізався в евакуатор ГАЗель. В результаті аварії загинули чотири людини.

ДТП сталася 15 жовтня в селі Великі Лучки. Евакуатор, з яким зіткнувся Renault, був припаркований на автодорозі, а в салоні знаходився водій, повідомили У ДСНС України у Закарпатській області.

В результаті зіткнення легковик загорівся, а живим з вогняної пастки вдалося вибратися лише водієві вантажівки.

"Внаслідок ДТП загинули 4 людини: водій і 3 пасажири автомобіля "Renault Logan", водія евакуатора в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню", — йдеться в повідомленні.

Читайте такжеМолода дівчина залишилася без руки через лихача за кермом автобуса: деталі моторошної ДТПТим часом у поліції повідомляють, що наразі на місці події тривають слідчі дії, встановлюються особи загиблих.

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Фото з місця ДТП / поліція Закарпатської області

Раніше ми писали, що в Польщі вранці 14 жовтня трапилася жахлива аварія за участю українців. Автобус врізався у вантажівку. В результаті постраждали п'ятеро наших співвітчизників.

Також повідомлялося, що в Одеській області сталося смертельна ДТП за участю маршрутного мікроавтобуса. В результаті дві людини загинули, ще дев'ять - постраждали.

Аварія сталася на 455-му кілометрі траси поблизу села Холодна Балка. Маршрутка зупинилася на трасі, щоб підібрати пасажирів. У цей момент вантажівка MAN на великій швидкості врізалася в автобус. Удар був такої сили, що бус вилетів на узбіччя і перекинувся на бік. Пасажири з салону вилетіли з вікна прямо на дорогу.