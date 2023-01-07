На скільки у Росії вистачить ресурсу: Гудков розповів, як довго може тривати війна

Російський опозиціонер Геннадій Гудков озвучив фактори, які не дозволять Путіну довго вести війну.

Геннадій Гудков, Володимир Путін / скріншот YouTube

Росія може реально підтримувати бойові дії два роки, але героїзм ЗСУ може скоротити цей час.

Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив російський опозиціонер, екс-депутат Держдуми РФ Геннадій Гудков.

"Давайте порахуємо з фінансів. Ми приблизно знаємо, скільки витрачає Путін на війну поверх бюджету, який затверджувався раніше. Точної суми не пам'ятаю, але розрахунки економістів кажуть, що це приблизно на півтора року. Добре, припустимо, що щось вони там ще зішкребуть, наберуть, два буде. Ось це максимальний термін по ресурсах, якщо вважати чисто арифметично", - зазначив Гудков.

Хто такий Геннадій Гудков Геннадій Володимирович Гудков - російський підприємець, політик, опозиціонер, полковник ФСБ Росії у відставці. Голова Центрального комітету Народної партії Російської Федерації (2004-2007), депутат Державної Думи Російської Федерації третього, четвертого, п'ятого і шостого скликань (2001-2012), заступник голови комітету ДД з безпеки, пише Вікіпедія.

За його словами, потрібно враховувати й інші фактори.

"Це не беручи до уваги інші чинники, які руйнують арифметику, про які я сказав - моральний стан армії, дух, мужність, героїзм ЗСУ і наростаюча допомога західної коаліції, які знімають певні бар'єри страху. Країни Заходу все одно зобов'язані дотримуватися обережності, щоб не допустити ядерного апокаліпсиса, тому поставки зброї збільшують поступово, щоб не допустити смертельного ризику. Тому все це не дозволить Путіну довго вести війну", - підсумував опозиціонер.

Коли РФ може розпастися - прогнози експертів

Раніше дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначав, що Росія може почати розпадатися, коли окремі її частини почнуть відчувати, що центр в Москві припиняє реально управляти ними. Тоді вони можуть почати поступово відколюватися, і Росію чекатиме парад суверенітетів.

Також Огризко робив прогноз, що новий 2023 рік буде досить турбулентним для країни-агресора Росії. З диктатором Володимиром Путіним мало хто захоче спілкуватися в цивілізованому світі, а всередині країни йому можуть почати шукати заміну.

У той же час екс-глава Луганської ВЦА, екс-заступник міністра з питань от і ВПО Георгій Тука говорив, що більшість політиків на Заході панічно бояться неконтрольованого поширення зброї масового ураження в результаті поразки Росії і розпаду її на складові частини. Це і є той фактор, який досі стримує процес надання Україні військової допомоги.

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