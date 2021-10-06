На Рівненщині діти замість навчання копають картоплю: вчителі не вакциновані, інтернету немає

Дистанційка в навчальному закладі ввели, бо не набралося 80% вакцинованих педагогів / скріншот

У селі Віллі Рівненської області школярі перейшли на дистанційне навчання через відмову деяких вчителів опорного ліцею вакцинуватися. Однак, третина учнів не може підключитися до уроків через відсутність Інтернету в селі. Тому замість навчання школярі працюють на полі.

Більшість дітей, як і восьмикласник Тарас, не мають ні мобільних, ні тим більше комп'ютерів.

"Немає телефону, поламався. І як же вчитися?", - розповів школяр у коментарі "ТСН".

У тих дітей, хто має вдома комп'ютер інша проблема - не працює або дуже повільний Інтернет.

Діти працюють на полях / скріншот

Дев'ятикласник Михайло за півтора тижня "дистанційки" до жодного уроку так і не підключився. Як і його сестра п'ятикласниця, говорить їх мати.

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"Іноді буває таке, що ми туди й зайдемо. Але 20 секунд воно видно щось там працюють, а далі вже кружечок крутиться-крутиться і у нас немає зв'язку", — каже мати школярів Світлана Боднар.

Дистанційку у навчальному закладі запровадили, бо не набралося 80% вакцинованих педагогів. Вони відмовлялися від щеплень.

"Деякі з релігійних міркувань, було ще питання страху, люди не довіряли вакцині. Ми запрошували медпрацівників до закладу, пропонувалася будь-яка вакцина на вибір", - поділилася директор Соснівського ліцею Людмила Веремчук.

Раніше ми розповідали, що в Одесі мати школяра поскаржилася на часті головні болі у сина. У цьому вона звинувачує вакциновану вчительку. Жінка стверджує, що аналогічна проблема нібито є і в однокласників її сина.