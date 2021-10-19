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На Прикарпатті скажений пес загриз господиню і відправив частину міста на карантин

19 жовтня 2021, 19:53

Фахівці ветеринарної медицини розпочали заходи з ліквідації сказу в місті.

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Собака покусала господиню / pixabay

В Івано-Франківській області в місті Городенка пес напав і роздер свою господиню. Згодом фахівці з'ясували, що у собаки - сказ.

Як повідомляє Держпродспоживслужба області через захворювання тварини частина населеного пункту опинилася на карантині.

Зараз у Городенці фахівці ветеринарної медицини розпочали заходи з ліквідації сказу: прищеплюють собак, кішок, кіз, велику рогату худобу та коней.

"Захворювання виявлено за результатами лабораторного дослідження методом люмінесцентної мікроскопії", - йдеться в повідомленні.

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Як розповів Суспільному голова Городенківської громади Богдан Кобилянський, жінка, яку покусав собака, зараз у задовільному стані і проходить курс лікування.

Як раніше повідомляв Главред, в Харкові сталася трагедія - у приватному домоволодінні собаки бійцівських порід загризли на смерть жінку похилого віку.

В італійському місті Сатріано на 20-річну дівчину напала зграя бездомних собак під час романтичного пікніка зі своїм коханим. Від отриманих укусів та інших травм вона померла в лікарні.

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собаки Хмельницька область
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