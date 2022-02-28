На Київщині за знищений російський танк пропонують по $1000

В охоронній фірмі Шериф пообіцяли тим, хто підіб'є російський танк, видати тисячу доларів, за іншу ворожу техніку - по 500 доларів.

Відповідна бізнес-пропозиція з'явилася на сторінці холдингу в Facebook.

"Кожному, хто підіб'є, знешкодить або спалить танк агресора в Києві або Київській області – Sheriff виплатить 1000$. За іншу техніку-500$", - сказано в повідомленні.

Обов'язковою умовою для отримання нагороди є реальний доказ у вигляді фото або відео з палаючим танком на тлі, місцем розташування і часом, коли це сталося.

"Знешкодивши ворога, здавайте танк на лом, якщо хочете, і додатково отримаєте тисячу від Sheriff". - додали в компанії.

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Нагадаємо, бійці ЗСУ в Херсонській області захопили новітній російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир". Дані комплекси почали з'являтися на озброєнні російської армії з 2015 року.

Також раніше на Херсонщині цигани вкрали у російських загарбників танк.

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