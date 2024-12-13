На Кавказі підіймають голови сили спротиву: Чечню могли атакувати не ЗСУ

Російські спецслужби, за словами Світана, останнім часом намагаються зупинити протестний рух.

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На Кавказі міг розпочатися внутрішній рух / Колаж: Главред, скріншот, фото Википедия

Що сказав Світан:

По внутрішнім військам Кадирова могли відпрацювати місцеві сили

Спецслужби РФ намагаються придушити протестні настрої на Кавказі

Нещодавно Грозний втретє від початку вторгнення РФ в Україну зазнав атаки дронів.

Як припустив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ запасу Роман Світан, атака могла бути здійснена не руками України, а місцевими силами спротиву. Свою думку він висловив в коментарі 24 Каналу.

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Військовий експерт Роман Світан нагадав, що кадирівці - це все ж таки Росгвардія.

На думку полковника запасу ЗСУ, по них цілком ймовірно можуть відпрацювати і місцеві сили, адже вони вважаються внутрішніми військами Кадирова.

"Є ймовірність того, що це робота внутрішнього спротиву, який зараз підіймає голову на півночі Кавказу. Російські спецслужби якраз останнім часом намагаються зупинити цей внутрішній рух", - зазначив аналітик.

Однак і той факт, що атаку по Грозному здійснити безпілотники ЗСУ, виключати, на думку Світана, не варто.

"Проте тоді питання, чому не вдарили по НПЗ", - цікавиться експерт.

Вибухи в Чечні - що відомо

У ніч на 12 грудня, близько опівночі, на Чечню була здійснена атака дронів. Як результат, зафіксовано удар по території військового об'єкта. В мережі писали про приліт по будівлі полку МВС у Грозному - також мінімум 5 машин "швидкої" відвезли жертв влучання до найближчої лікарні.

Після атаки БПЛА на Грозний Кадиров, передбачувано, накинувся з погрозами на Україну. Він стверджує, що його поплічники готові помститися Україні за атаку на спецполк.

Окрім цього, на початку грудня дрон влучив у казарму спецназу Кадирова. Очевидці повідомляли про серйозні руйнування.

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Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

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