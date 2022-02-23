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На Харківщині посилюють безпеку через загрозу вторгнення РФ

23 лютого 2022, 12:36

В СБУ звернулися до харків'ян з розумінням ставитися до посилення на блокпостах.

кордон, ДПСУ
Харків готується до нападу РФ / facebook.com/DPSUkraine

У Харківській області у зв'язку з агресією Російської Федерації працюють над посиленням заходів безпеки.

"На сьогодні штаб АТЦ (Антитерористичного центру) працює злагоджено. Фактично кожен день з'являються нові бригади. Якщо ще в минулу нараду у нас було тільки три бригади, то сьогодні їх сім. Не залишили без уваги присутність тут третього полку спеціального призначення, що проводив висадку в Ізюмі, Куп'янську та інших містах. Дуже сильно посилилася складова протиповітряної оборони", - розповів начальник обласного управління СБУ Роман Дудін, повідомляє Громадське. Харків.

Зазначається, що сьогодні фактично повністю сформовано військове керівництво, вжито всіх необхідних заходів, у тому числі мінування потенційних підходів, комплекс усіх заходів, які військові повинні зробити.

Також, за словами Дудіна, окремо в місті працюють групи спеціального призначення військової розвідки, а також сформовано два пояси оборони Харкова тільки з військових.

Всі працівники поліції, які були у відпустках, повернуті на роботу. Крім цього, збільшено кількість нарядів в районах і патрулювання.

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"Посилили охорону об'єктів енергозабезпечення. Наряди поліції наближені до об'єктів критичної інфраструктури та життєзабезпечення. Силами поліції організована охорона культових споруд, приміщень консульств та інших представництв іноземних держав з метою запобігання провокацій", - розповіли в главку поліції.

Також в СБУ звернулися до харків'ян з розумінням ставитися до посилення на блокпостах: "у разі необхідності, ця потреба може виникнути за хвилину, будемо посилювати, переміщати, поглиблювати".

Надзвичайний стан в Україні

Рада національної безпеки і оборони України звернулася до Верховної Ради з проханням вести надзвичайний стан на всій території країни, крім Донецької та Луганської областей. Певні рішення прийматимуться комісіями в регіонах. Про це заявив секретар відомства Олексій Данилов.

Серед обмежень:

  • Посилення охорони цивільного порядку
  • Обмеження пересування
  • Огляд транспорту та перевірка документів

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