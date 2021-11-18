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Рада дозволила прикордонникам застосовувати бойову зброю

18 листопада 2021, 12:27

Новий законопроєкт дозволяє прикордонникам використовувати наручники, шоломи, сітки для зв'язування, гумові та пластикові кийки, а також інші засоби.

Прикордонник
Рада дозволили прикордонникам застосовувати бойову зброю / УНІАН

Український парламент дозволив прикордонникам застосовувати бойову зброю. За відповідні зміни до закону про Держприкордонслужбу проголосував 271 депутат.

Документ надає прикордонникам право здійснювати візуальний огляд осіб, речей, транспортних засобів та особистий огляд затриманих, оглядати та, у разі необхідності, вилучати речі, які можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду життю чи здоров'ю людей.

Далі, законопроєкт дозволяє їм використовувати наручники, шоломи, сітки для зв'язування, гумові та пластикові кийки, засоби, які оснащені речовинами сльозогінної і дратівної дії, а також засоби примусової зупинки транспортного засобу.

Крім того, для примусового відкриття приміщень або для усунення перешкод для затримання особи, яка не виконує законні вимоги військовослужбовця, звільнення заручника, прикордонники зможуть використовувати гранати, боєприпаси та малогабаритні вибухові пристрої.

Зрештою, законопроєкт також дозволяє використовувати вогнепальну зброю, зокрема, для відбиття нападу на військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські прикордонники 5-го загону Державної прикордонної служби почали зміцнення ділянки державного кордону з Росією.

У прикордонному загоні створили комплексну механізовану інженерну групу, першочерговим завданням якої є облаштування інженерних загороджень на потенційно найбільш небезпечних ділянках кордону з Росією. Зокрема, українські прикордонники облаштовуватимуть протитанкові рови.

viber
ядерна зброя прикордонники Держприкордонслужба новини України
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