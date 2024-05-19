На кордоні не було фортифікацій: майор прокоментував прорив РФ на Харківщині

Фортифікаційні споруди будуються відповідно до рельєфу місцевості, пояснив Олексій Гетьман.

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Військовий експерт, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман прокоментував ситуацію навколо наступу окупантів на Харківщині та будівництва оборонних ліній на кордоні.

"Ми повинні були побудувати там фортифікаційні споруди, але не вздовж лінії фронту, як чомусь усі вважають", - заявив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що фортифікаційні споруди будують не там, де визначено політичні чи адміністративні кордони, а відповідно до рельєфу місцевості: де є панівні висоти і де зручно тримати оборону.

"Чому вздовж кордону не були збудовані фортифікаційні споруди, поясню. Вони там могли бути збудовані тільки тимчасово і тільки не потужні, бо там менш ніж за кілометр був ворог, який міг легко обстрілювати ті трактори, бульдозери та іншу техніку, яка б працювала над зведенням фортифікацій. Це відстань прямого пострілу з РПГ-7: один постріл - і все, немає трактора", - сказав він.

Співрозмовник також уточнив, що фортифікаційні споруди не будують на відстані кількох сотень метрів від ворога, навіть якщо там проходить кордон.

"Будувати там фортифікації треба було ще до війни, уздовж усього кордону. Тому я впевнений, що фортифікації на Сумщині та Харківщині побудовані, але не впритул до ворога", - додав Гетьман.

Дивіться відео - інтерв'ю Олексія Гетьмана Главреду:

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни завдають ударів по Вовчанську, були спроби проривів ворожих диверсантів, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ситуація на півночі загострилася, проте Харкову загрози немає.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

Хто такий Олексій Гетьман Майор запасу Збройних сил України. Проходив службу в батальйоні імені генерала Кульчицького. Ветеран російсько-української війни. Виступає як військовий експерт і аналітик у низці провідних ЗМІ.

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