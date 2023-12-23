На фронті нашестя мишей: у розвідці Британії розповіли про проблеми на передовій

У розвідці повідомили, що гризуни становлять небезпеку для військової техніки, адже можуть перегризати кабелі.

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На фронті нашестя мишей / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, pexels

У Міноборони Британії розповіли, що протягом останніх тижнів як українські, так і російські війська страждають від надзвичайної кількості щурів та мишей на деяких ділянках лінії фронту.

У звіті розвідки Британії пояснили, що цьогорічна м'яка осінь, а також достатня кількість їжі з полів, що залишилися необробленими через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів.

Оскільки на вулиці стало холодніше, тварини, ймовірно, шукають притулку в транспортних засобах та на оборонних позиціях. Гризуни створюють додатковий тиск на моральний дух бійців на передовій, заявляють британські оглядачі.

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Крім того, гризуни становлять небезпеку для військової техніки, перегризаючи кабелі, як це було зафіксовано в цьому ж районі під час Другої світової війни.

За неперевіреними даними, йдеться в огляді, в російських підрозділах почастішали випадки захворювань, які військові пов'язують з проблемою гризунів.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що РФ кидає в атаку на фронті у 8 разів більше бійців, ніж ЗСУ. Російські окупанти атакують на чотирьох відрізках лінії фронту на сході України. ЗС РФ вдається просунутися вперед.

На фронті з'явилась одна стратегічна проблема, але її не бачать. Стратегічною проблемою може стати спроба Кремля покращити боєздатність окупантів протягом цього періоду.

На фронті 5 "гарячих" напрямків. Олексій Гетьман зазначив, що Російські окупанти намагаються захопити нові позиції на фронті. Вони постійно кидають у штурм купу свого особового складу.

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