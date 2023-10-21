"Мертва земля": у ЗСУ показали, як виглядає звільнена Кліщіївка

Населений пункт більше нагадує випалену землю. У Кліщіївці майже не залишилося вцілілих будинків.

https://glavred.net/ukraine/mertvaya-zemlya-v-vsu-pokazali-kak-vyglyadit-osvobozhdennaya-kleshchievka-10510117.html Посилання скопійоване

Так зараз виглядає Кліщіївка під Бахмутом / скріншот

Українські воїни-десантники показали, як виглядає Кліщіївка під Бахмутом. Цей населений пункт було звільнено від російських окупантів місяць тому.

Кадри опублікувала у Facebook 80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ.

Визволений населений пункт більше нагадує випалену землю. У Кліщіївці майже не залишилося вцілілих будинків.

"Суцільні руїни. Мертва земля. Кліщіївка... Ще один доказ чергового злочину проти людства. Ще одна причина ніколи не забувати все скоєне окупантом на нашій землі", - йдеться у повідомленні.

Кліщіївка повністю зруйнована / скріншот

У Кліщіївці не залишилося цілих будівель / скріншот

Відео також опублікував у своєму Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми ніколи не пробачимо те, що росіяни роблять в Україні", – прокоментував очільник ОП.

Дивіться відео - Як зараз виглядає Кліщіївка Донецької області:

Довідка. 29 листопада 2022 року розпочалися бої за село Кліщіївка. У січні 2023 року населений пункт було захоплено російською стороною. Бої відновилися 11 травня 2023 року під час контратаки ЗСУ на околицях Бахмута. 17 вересня 2023 року Кліщіївку було звільнено ЗСУ.

Кліщіївку було звільнено 17 вересня / deepstatemap

Як повідомляв Главред, офіцер ЗСУ Арті Грін заявив, що для російських сил ситуація в районі Бахмута має дуже несприятливий характер. Противник витрачає всі доступні ресурси на цьому напрямі, але не здатний зупинити просування Сил оборони України.

У ЗСУ повідомили про потужний прорив у районі Бахмута. Сили оборони України просунулися на відстань від 100 до 300 метрів на різних ділянках Бахмутського фронту. Ініціатива на фронті за українськими військовими.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.