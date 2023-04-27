"Ми точно не скажемо, коли, як і де": Резніков закликав не чекати контрнаступу і не завищувати планку

Сенс військової операції в тому, що ніхто не повинен знати, що вона почалася. Чим довше не знатиме ворог, тим більше ймовірності, що вона пройде успішно.

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Олексій Резніков закликав не завищувати очікування від контрнаступу ЗСУ / Фото: УНІАН, Українська Добровольча армія

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що очікування контрнаступу і в українському суспільстві, і на Заході занадто "перегріте". На це навряд чи можна вплинути – хіба що закликами все ж таки не ставити планку занадто високо. Про це глава Міноборони заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Резніков висловив надію, що контрнаступ почнеться несподівано для всіх.

"Я дуже сподіваюся, що це станеться несподівано і для вас теж. Тому що в цьому і сенс військової операції – ніхто не повинен знати, що вона почалася. Чим довше не знатиме ворог, тим більше ймовірності, що вона пройде успішно", - сказав міністр.

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При цьому, за його словами, коли почнеться контрнаступ ЗСУ, всі одразу зрозуміють, що це та сама операція, якої всі чекали.

"Зараз же завдяки різним ресурсам, наприклад Deep State, які займаються OSINT, вже нічого не приховати. Плюс наші хлопці соціально та медійно активні. Залітаючи в чергове звільнене село, вони одразу роблять селфі, короткі стріми. І всі все розуміють", - зазначив Резніков.

Глава Міноборони додав, що "перегріті " від очікування і в Україні, і на Заході.

"Це точно перегріте, всі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили в перемогу. Раніше хотіли, щоб Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі стали вірити в перемогу – після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона. Хочуть наступну перемогу. Це нормально, це емоції – очікування успіху", - сказав він.

Резніков закликав не завищувати очікування, щоб потім не було розчарувань.

"Моя мама - психіатр і психотерапевт, завжди мені говорила: "Якщо ти не можеш змінити обставини, постарайся змінити своє ставлення до них". Тому ми погоджуємо з Генштабом, і Анна Маляр потім каже: "Хлопці, не завищуйте власні очікування, щоб потім не було розчарування. Потім засмутитеся. Не все так просто, це війна. І мало того, ми Вам точно не скажемо, коли, як і де", - сказав Резніков.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують готуватися до контрнаступальної операції. Український народ вірить у перемогу і рішуче налаштований звільнити свої території. Ситуація на фронті складна, але українці не здаються. Про це заявив президент Володимир Зеленський 24 квітня.

Ексдиректор ЦРУ і колишній командувач силами США і НАТО в Афганістані Девід Петреус заявив, що майбутній контрнаступ Збройних сил України буде досить потужним. За його прогнозом, ЗСУ можуть піти вперед в кінці травня - на початку червня.

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія може застосувати кораблі Чорноморського флоту, щоб спробувати відбити контрнаступальну операцію Сил оборони України на півдні, особливо в умовах просування бойових дій до узбережжя. Однак малоймовірно, що окупантам вдасться досягти своїх цілей. ЗСУ вже пошкодили всі три фрегати ЧФ РФ.

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