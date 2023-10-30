"Ми там присутні": генерал-майор анонсував удари по заводам РФ з виробництва дронів

ЗСУ готуються до атаки на російські заводи з виробництва безпілотників, які окупанти використовують для ударів по Україні. Про це в інтерв'ю ТСН заявив генерал-майор ЗСУ Віктор Хоренко.
Він зазначив, що ЗСУ атакують цілі, як коли прийде час.
"Ми присутні. Ми вичікуємо. Ми розуміємо деякі моменти і будемо відпрацьовувати", - сказав Хоренко.
Генерал-майор додав, що українські захисники виконують секретні операції, про які поки не можуть розказати. ЗСУ атакують всі цілі в Криму і не тільки, які несуть загрозу Україні.
"Ми працюємо по Криму, по їхньому логістичному забезпеченню, по базах. Все, що може нести нам загрозу і є в цьому районі, це все для нас реалізуємі задачі. В нас очі є в багатьох місцях", - сказав Хоренко.
Коли і як закінчиться війна
Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.
Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.
Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.
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