"Ми там присутні": генерал-майор анонсував удари по заводам РФ з виробництва дронів

Генерал-майор зазначив, що ЗСУ атакують всі цілі в Криму і не тільки, які несуть загрозу Україні.

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В Україні анонсували удари по заводах РФ з виробництва дронів / Колаж: Главред, Фото: defence-ua.com, ТСН.ua

ЗСУ готуються до атаки на російські заводи з виробництва безпілотників, які окупанти використовують для ударів по Україні. Про це в інтерв'ю ТСН заявив генерал-майор ЗСУ Віктор Хоренко.

Він зазначив, що ЗСУ атакують цілі, як коли прийде час.

"Ми присутні. Ми вичікуємо. Ми розуміємо деякі моменти і будемо відпрацьовувати", - сказав Хоренко.

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Генерал-майор додав, що українські захисники виконують секретні операції, про які поки не можуть розказати. ЗСУ атакують всі цілі в Криму і не тільки, які несуть загрозу Україні.

"Ми працюємо по Криму, по їхньому логістичному забезпеченню, по базах. Все, що може нести нам загрозу і є в цьому районі, це все для нас реалізуємі задачі. В нас очі є в багатьох місцях", - сказав Хоренко.

Коли і як закінчиться війна

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