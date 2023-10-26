"Ми не дамо зброю": одна з країн ЄС навідріз відмовилась підтримувати Україну

Спікер словацького парламенту Петер Пеллегріні заявив, що Словаччина більше не може надавати військову допомогу Україні.

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Словаччина навідріз відмовилась підтримувати Україну / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, pixabay.com

Новий прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не підтримуватиме Україну військово та віднині матиме "власну думку в Брюсселі". Про це Фіцо сказав у розмові з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляється у нього в Facebook.

Так, словацький прем’єр заявив, що "відсьогодні Словаччина матиме власну думку в Брюсселі".

"Я поінформував президентку ЄК, що новий словацький уряд не підтримуватиме Україну у військовому плані і що ми зосередимося лише на гуманітарній допомозі", - зазначив Фіцо. відео дня

У свою чергу спікер словацького парламенту Петер Пеллегріні заявив, що Словаччина більше не може надавати військову допомогу Україні, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.

"Мова, ймовірно, більше не йтиме про летальну зброю чи ракетні системи, оскільки ми вже вичерпали наші можливості. Якщо Словаччина хоче зберегти якийсь ступінь власної обороноздатності, то вона більше не має великих можливостей для надання військової допомоги зброєю", - заявив Пеллегрін, пише Teraz.sk.

Словаччина, за словами глави уряду, зосередиться на гуманітарній допомозі.

Раніше повідомлялося, що президент Словаччини підтримала антиукраїнську партію. Президент Словаччини вважає, що не можна ігнорувати позицію партії, яка перемогла на виборах.

Також Главред розповідав про те, що Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги проросійської партії на виборах. Братислава прийняла рішення про припинення допомоги Україні.

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