"Ми їх ненавидимо": аналітик пояснив, як вчиняти з "хорошими росіянами"

Росіян навіть не треба розлюднювати – вони розлюднили себе самі, підкреслив Олександр Кочетков.

Олександр Кочетков / Главред

Політичний аналітик Олександр Кочетков заявив про те, що українці росіян ненавидять "лютою ненавистю".

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, українці вже не можуть ділити росіян на "хороших росіян" і "поганих росіян".

"Ми росіянина спочатку ненавидимо, а вже 25-тією справою розбираємося, чи заслуговує він цієї ненависті", - говорить експерт.

Він пояснив, що повномасштабним вторгненням в Україну росіяни "перейшли межу".

"Їх навіть не треба розлюднювати – вони розлюднили себе самі значно успішніше і масштабніше, ніж будь-хто міг це зробити. Нам буде дуже складно навіть з "хорошими росіянами". Ми не зможемо мати нічого спільного з ними протягом як мінімум одного покоління", - додав Кочетков.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російська мова, яку Росія використовує для трансляції своєї пропаганди, має зникнути з України. Обов'язковими в країні повинні бути українська та англійська мови.

Він сказав про те, що російської мови в Україні бути не повинно. Обов'язковими мовами, на думку чиновника, повинні бути українська та англійська.

Нагадаємо, приблизно 58% українців у грудні 2022 року не вважали російську мову важливою. Навіть на Сході та Півдні України, судячи з відповідей респондентів, україномовних стало 29%, а російськомовних – 27%.

Вдома з родиною українською мовою говорять 50% учасників опитування. Про це повідомили в Київському Міжнародному Інституті соціології.

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