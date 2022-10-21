"Повинен зникнути як елемент пропаганди ворога": Данілов закликав прибрати російську мову з України

В Україні обов'язковими мають бути українська та англійська мови - Данілов / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов вважає, що російська мова, яку Росія використовує для трансляції своєї пропаганди, має зникнути з України. Обов'язковими в країні мають бути українська та англійська мови. Державний телеканал FreeДом вже збираються перевести на англійську.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він сказав про те, що російської мови в Україні не повинно бути. Обов'язковими мовами, на думку чиновника, мають бути українська та англійська.

"Російська мова повинна зникнути з нашої території взагалі, як елемент ворожої пропаганди і промивання мізків для нашого населення... англійська є обов'язковою, наша рідна мова є обов'язковою. А насаджувати сюди ці російські наративи дуже небезпечно - ніби ми повинні з ними знайти спільну мову, ми повинні щось зрозуміти. Дивіться: нам від них нічого не треба, нехай вони відстануть від нас, нехай відійдуть на свої болота і квакають своєю російською мовою", - зазначив Данілов.

Крім того, він додав, що за підсумками наради у президента Зеленського влада вже ухвалила рішення про перехід державного каналу FreeДом з російської на англійську мову.

"Рішення було прийнято, що починати потрібно з мови міжнародного спілкування - англійської. І інші мови будуть додаватися. Це питання сьогодні в кабінеті у президента проговорювалося на нараді", - підкреслив Олексій Данілов.

Нагадаємо, раніше перша леді, дружина президента України Олена Зеленська заявила, що Росії байдуже, якою мовою говорять люди в українських містах, які обстрілює агресор. Крім того, за її словами, захисникам України ніхто не може диктувати, якою мовою висловлювати любов до своєї Батьківщини.

Дивіться відео ТСН - чи варто вивчати російську мову як факультатив в Україні

Інші новини: