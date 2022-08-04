За 11 хвилин - 7 літаків: підполковник ППО розповів про знищення ескадрильї РФ над Києвом

ППО України відбили атаку РФ на Київ / АрміяInform

Підполковник сил Протиповітряної оборони України Денис Смажний розповів про те, як українські захисники зустріли російських окупантів у перші дні війни.

Як розповів він ТСН, найскладнішим був перший місяць, бо практично не було пауз між атаками ворога.

"Перший місяць. Це було одне суцільне чергування з постійними атаками. Не було пауз - закінчився напад на Київ — почався на Ізюмському напрямку, закінчився Ізюмський — починається напад на Одесу. І це все по колу", — каже український воїн.

При цьому він пояснив, що наймасовіша повітряна атака на Київ була зроблена окупантами в перші дні війни.

"Київ. Масована атака була і на землі, і на небі. За 11 хвилин було збито 7 літаків, майже вся ескадрилья лягла! Таке відчуття, що це була атака останньої надії. Вони заходили близько в зону ураження, ми їх "хлопали". Ми дуже багато тоді знищили, і після цього повітряні атаки на Київ припинилися", - додав Смажний.

Раніше повідомлялося, що на озброєння ЗСУ вже надійшли британські зенітно-ракетні комплекси "Stormer HVM".

У мережі опубліковані фото з установками в руках українських військових.

Відзначається, що вже шість одиниць ЗРК Stormer HVM надійшли в Україну від Великобританії.

Дивіться онлайн новини Києва

Читайте ще: