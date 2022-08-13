"Ми робимо з вами спільну справу": росіяни, які приїхали "відновлювати" Луганщину, поскаржилися Путіну

Співробітники "Мосводоканалу" вимушені працювати за "спасибі".
Працівникам російського "Мосводоканалу", які приїхали працювати в місто Щастя Луганської області, не платять зарплату.
Обурені росіяни записали відеозвернення до кремлівського диктатора Володимира Путіна. Відповідний ролик з'явився в соціальних мережах.
Робітники, відправлені у відрядження "відновлювати" місто Щастя на Донбасі, поскаржилися Путіну на те, що організація забула скласти з ними трудові договори і не виплачує гроші.
Один з чоловіків зачитав текст звернення, а його колеги стояли на тлі. Виявляється, що працівники з РФ приїхали "відновлювати" незаконну " ЛНР "і навіть не думали, що їх"кинуть".
"Звертаємося до Президента Російської Федерації за допомогою у вирішенні проблеми з оплатою праці. Приймаючи рішення приїхати на відновлення "Луганської народної республіки", Ми навіть не підозрювали, що можемо бути обдуреними, враховуючи, яку увагу громадськості привернуто до даної проблеми", – сказав росіянин.
Він уточнив, що разом з колегами працює без трудового договору, тому що укладати його на прийнятних умовах відмовляються.
"Ми робимо з вами спільну справу. Працюємо на благо людей. Просимо вашого сприяння", - заявив обдурений пропагандою чоловік.
Раніше ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник оголосили військову мобілізацію на окупованих районах Донецької та Луганської областей України. Чоловікам у віці від 18 до 55 років заборонили залишати ОРДЛО.
За даними ЗМІ, на окупованих районах Донбасу вже роздають повістки із зобов'язанням їхати до військкомату. На вулицях зупиняють машини і перевіряють документи.
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