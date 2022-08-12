Олімпійський чемпіон-уродженець Львівщини підтримав Путіна у війні з Україною

Тарас Хтей

Знаменитий волейболіст, олімпійський чемпіон 2012 у складі збірної РФ Тарас Хтей, який народився і виріс у Львівській області, відкрито підтримав військову агресію РФ проти України.

Він заспівав дифірамби Володимиру Путіну і заявив про те, що т.зв. "спецоперація" є "вимушеним заходом". Маячнею волейболіст поділився в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ РФ.

"Запускати те неподобство, що діється в Україні, далі було не можна. Що все це там необхідно викорінювати - факт", - стверджує спортсмен-рашист.

Його інтерв'ю рясніє заїждженими пропагандистськими штампами РФ про необхідність війни з Україною.

"Я повністю підтримую нашого президента Володимира Путіна. Очевидно ж - прийшов час думати про свою безпеку, про наше майбутнє, про майбутнє наших дітей. Який може бути сумнів у тому, що українці і росіяни — братні народи? І я не можу зрозуміти, як одні брати раптом звернулися в бік Заходу, мріючи, що там їх будуть чи не носити на руках, і стали ставитися до нас як до ворогів.

Те, що влада дала всі карти в руки нацистам — їх я можу називати тільки так, — обернулося великою бідою. Напевно, те, що колись вони сиділи у себе по домівках і нікуди зі своїми ідеями не лізли, можна було ще стерпіти. Але коли пішли на інші території України зі своїми моралями... терпіти це далі було не можна", - сипав Хтей маячнею.

"Завдання очевидне: необхідно привести Україну до тями, щоб вона нарешті повернулася обличчям до своєї рідної сестри - Росії. Захід зробив все, щоб зіштовхнути братні народи, щоб почалися військові дії. Росія не могла повести себе інакше. Але я вірю, що цей важкий період нашої спільної історії незабаром завершиться. Як то кажуть, вошей вичистимо - і все буде добре", - додав упоротий спортсмен-рашист.

Нагадаємо, раніше віце-президент Української федерації фігурного катання Віктор Петренко взяв участь у льодовому шоу Аленький цветочек в російському Сочі.

Він зіграв одну з ролей у виставі Тетяни Навки - дружини прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Додамо, що участь у шоу Навки також взяли Російські фігуристи, яких відсторонили від міжнародних змагань через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Серед них була Каміла Валієва, у якої був виявлений допінг на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

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