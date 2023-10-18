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Ситуація критична: експерт пояснив важливість Авдіївки для Путіна

Юрій Берендій
18 жовтня 2023, 10:59 оновлено 18 жовтня, 10:59
Ворог кинув всі сили на захоплення Авдіївки. Експерт пояснив 2 причини, чому росіяни обрали саме цей напрямок для свого наступу.
Солдаты, авдеевка
Експерт пояснив важливість Авдіївки для Путіна / Колаж Главред, фото: Минобороны РФ, deepstate

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун пояснив причину масованих штурів Авдіївки російськими військами. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, справжня мета противника полягає в захопленні оборонних рубежів Сил оборони України на цьому напрямку напередодні зимової кампанії. Віктор Ягун повідомив, що ворог продовжує зганяти до Авдіївки все більше техніки та особового складу.

"Якщо подивитися на карту, то можна зрозуміти, що Авдіївка – це якраз той виступ, який з 2015 року не просунувся ні вперед, ні назад…Вона досить сильно була укріплена, і зрозуміло, що ворог намагається нас посунути звідти. Особливо напередодні зимової кампанії, де стаціонарні укріплення будуть грати визначальну роль. Це перше", – зазначив Ягун.

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Друга причина інтересу росіян до Авдіївки полягає в тому, що це "ворота" в окупований Донецьк. Це важливий логістичний маршрут для доставки всього необхідного для протистояння російським окупантам. Ворожі сили розуміють, що контроль над Авдіївкою дає можливість Силам оборони почати операцію із звільнення всієї Донецької області.

"Всі вже визнають, що це місто – "ворота" в Донецьк. Через нього ми маємо можливість контролювати перебування ворога в обласному центрі, навіть артилерією дошкуляти йому. Переміщувати ті чи інші засоби ураження і боєзапас по місту, по залізниці. І це ворогу дуже не подобається", – акцентував генерал-майор запасу СБУ.

Експерт додає, що росіяни готові застосовувати тактику, яка може призвести до серйозних втрат для них, з метою продемонструвати громадянам Росії хоч якесь досягнення.

"І це все в комплексі показує, що вони хочуть повторити для свого лідера, напевно, історію з Бахмутом. Для них критично показати, що вони щось захоплюють, якось змінюють ситуацію на краще на лінії фронту. Тим більше, що є справді небезпека цьому місту (Авдіївці – ред), воно в певному плані оточено ворогами з двох боків. І в них є така мрія, що вони покажуть, що можуть його повністю оточити і захопити. Таким чином, ще раз наголошую, продемонструвати своєму суспільству, що "ми не тільки зупинили наступ України, але й перехопили ініціативу і підемо вперед". Тому для них критично показати хоч якійсь результат, при чому вже в найближчий час", – підкреслив Ягун.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські окупанти влаштували наймасштабніший з 2014 року наступ на Авдіївку. Хоча на даний момент у місті відносно тихо, очікується нове загострення.

Також, у боях за Авдіївку Донецької області другий механізований батальйон Президентської бригади стримав російський штурм і колону ворожої техніки.

Російські збройні сили здійснюють масштабний наступ на Авдіївку. Однак, в короткостроковій перспективі важко уявити успіх ворога на цьому напрямку.

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війна в Україні Авдіївка вторгнення Росії
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