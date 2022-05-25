Можливе повторне вторгнення: РФ стягує війська і техніку до кордону з Північчю України – WP

РФ стягує війська і техніку до кордону з Північчю України/ Reuters

Росія знову стягує свої війська і техніку до кордону з північними областями України за майже два місяці після того, як українські військові вигнали їх з того напрямку і відтіснили на російську територію.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post. У виданні зазначили, що військові дії Росії проти північних регіонів України відрізняються від тих, які відбуваються в інших регіонах нашої держави. Так, росіянам не вдалося закріпитися на Півночі, тому вони обстрілюють прикордонні території, перебуваючи на території РФ.

Зазначається, що це транскордонна війна, адже російські загарбники постійно ведуть обстріли через кордон по українських населених пунктах.

За словами командира підрозділу, який патрулює кордон, Сергія Хоменко, кордон уже ніколи не буде колишнім – якщо раніше там був лише танковий рів, то, зважаючи на усі останні події, територію також доведеться замінувати.

Рашисти покинули Чернігівську область сім тижнів тому, і вже багато жителів регіону повернулися додому. Проте розслаблятися ще рано, кажуть українські військові. Адже кожного дня в області падає від 2 до 8 снарядів, випущених російськими окупантами.

Як зазначив заступник командувача прикордонними військами області Олександр Вадовський, можливе повторне вторгнення росіян на територію регіону.

"У будь-якому разі ми готуємося до можливого повторного вторгнення. Вони атакують наші позиції та міста. [У росіян] немає поняття про правила ведення бою", – сказав Вадовський.

Нагадаємо, глава Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай спростував поширювану в ЗМІ інформацію про те, що траса "Лисичанськ-Бахмут" нібито перекрита російськими окупантами.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким спрощується прийом до російського громадянства жителів Запорізької та Херсонської областей.

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