"Котел" на Луганщині: Гайдай відповів на чутки про "перекриття" траси на Лисичанськ

Траса Бахмут-Лисичанськ не перекрита / Facebook / sergey . gaidai.loga

Глава Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай спростував поширювану в ЗМІ інформацію про те, що траса "Лисичанськ-Бахмут" нібито перекрита російськими окупантами.

"Після обіду ЗМІ почали поширювати новину про те, що окупанти нібито відрізали "дорогу життя". Це не відповідає дійсності. Дорога прострілюється, але ми вже змогли завезти гуманітарні вантажі", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Глава ОВА підкреслив, що станом на 13:00 пересування по дорозі можливе.

Зазначимо, що раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що нібито російські війська вийшли на "дорогу життя" Бахмут-Лисичанськ в районі сіл Нагірне і Білогорівка.

За словами Бутусова, ЗС РФ вийшли на трасу 24 травня, нині вона перекрита. Другу добу в районі сіл Нагірне та Білогорівка ведуться бої. Ворожі сили намагаються закріпитися і розширити зону прориву, щоб перехопити трасу.

Якщо російським військам вдасться закріпитися, то це означатиме оперативне оточення ЗСУ в районі Сєвєродонецька-Лисичанська. Однак воно буде неповним, є ще один другорядний шлях в ці міста.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

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Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 29 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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