'Можемо констатувати': в ГУР відреагували на виведення військ ворога з фронту

Ротація північнокорейських військових у Курській області напряму пов'язана із значним рівнем втрат серед особового складу, зазначив Юсов.

https://glavred.net/ukraine/mozhem-konstatirovat-v-gur-otreagirovali-na-vyvod-voysk-vraga-s-fronta-10635725.html Посилання скопійоване

В ГУР відреагували на виведення військ ворога з фронту / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Про що сказав Юсов:

Війська КНДР зазначли значних втрат

Північнокорейські підрозділи не можуть виконувати поставлені завдання

У Курській області ворог проводить ротацію через значні втрати, однак військова підтримка Росії з боку КНДР у живій силі та техніці триває. Про це заявив речник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, коментуючи матеріал The New York Times про відведення північнокорейських солдатів із фронту через великі втрати.

Речник ГУР зазначив, що на відміну від офіційних спікерів, західні видання можуть висловлюватися більш вільно.

відео дня

"Ми можемо констатувати великі втрати серед особового складу військовослужбовців КНДР, які перебувають під умовним прикриттям, під чужими документами на території РФ і ведуть агресивну війну проти українських військ", - зазначив Юсов.

Юсов пояснив, що такі ротаційні заходи є наслідком бойових втрат, і підтвердив, що співпраця між РФ і Північною Кореєю триває. За його словами, офіційні заяви будуть зроблені, коли настане відповідний час, але інформація, яку публікують міжнародні медіа, свідчить про значні втрати противника.

"А це означає, що підрозділи після певного відсотка виходу особового складу (з ладу - ред.) не можуть виконувати поставлені завдання", - наголосив Юсов.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Бої з військами КНДР на Курщині - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, північнокорейські військові, які воювали на боці Росії у війні проти України, були відведені з лінії фронту після значних втрат. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на українських і американських посадовців. За даними видання, північнокорейські підрозділи не з’являлися на фронті вже близько двох тижнів.

За інформацією The New York Times, війська КНДР були відведені з передової в Курській області, що також підтвердили Сили спеціальних операцій ЗСУ. Речник ССО, полковник Олександр Кіндратенко заявив, що північнокорейських військових у цьому регіоні не помічали вже приблизно три тижні.

Водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що їх могли відвести для перегрупування, а не повного виведення з регіону.

Інші новини:

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред