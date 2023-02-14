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Можемо бити по аеродромах, складах і командних пунктах в Росії: експерт розповів про нову зброю ЗСУ

14 лютого 2023, 07:33
Зі старого радянського безпілотника Ту-141 "Стриж" ЗСУ зробили крилату ракету, вважає Олег Катков.
Стриж
Стриж / fakty.com.ua

ЗСУ володіють зброєю, яка здатна долітати до стратегічних об'єктів в Росії. Україна вже завдає ударів по аеродромах, де базується стратегічна авіація РФ, складах зі зброєю та командних пунктах.

Головний редактор військового порталу Defence Express Олег Катков в інтерв'ю ТСН розповів, що зі старого радянського безпілотника Ту-141 "Стриж" зробили крилату ракету.

"Судячи з тих уламків, які публікують окупанти, один з "генераторів ударів" був збитий під Калугою. Йдеться про Ту-141 "Стриж". Це раніше був радянський розвідувальний безпілотник, він дуже архаїчний, там використовувалася звичайна плівка, його методика була така: він запускається, летить на певній висоті, робить знімки поверхні на плівку, летить назад, сідає на парашуті і тоді плівку проявляють. Така була оперативність його", - зазначив експерт.

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Хто такий Олег Катков

Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express.

За словами Каткова, саме ці безпілотники ЗСУ могли модифікувати, перетворивши їх на крилаті ракети.

"А тому найкраще — це зробити з нього крилату ракету. У нього висока швидкість і дальність до тисячі кілометрів. У нього є резерви для установки боєкомплекту — якщо забрати парашут і стару камеру, він може нести боєприпас вагою 100 кг. У підсумку — це крилата ракета, але це стара розробка, якою поки можна користуватися", – пояснив експерт.

Вибухи на військових аеродромах РФ

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував удари по військових аеродромах РФ, звідки злітають літаки, які бомблять мирні міста України.

Глава Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто "палять в заборонених місцях".

Нагадавши, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

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Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих..

Радник офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Олег Катков
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