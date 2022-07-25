Олена Зеленська розповіла про біль, який відчуває під час війни

Олена Зеленська / instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до США поспілкувалася з багатьма журналістами. В одному з інтерв'ю вона розповіла, що у війні найважче почуття, що дітям загрожує небезпека.

Як сказала перша леді, у неї завжди є відчуття, що дітям загрожує небезпека. Вона постійно думає про своїх дітей, але розуміє, що зараз в небезпеці всі українці.

"Ми ніколи не знаємо, куди прилетить ворожа ракета і чиє життя вона забере. Переживання за дітей - це мій біль, який я несу, але він такий самий, як і в інших мам в Україні", - зізналася Зеленська.

Зеленська не розуміє, як живуть російські пропагандисти, які постійно говорять, що ціляться у військові об'єкти. Ще жодного разу від них не було слів співчуття, вибачення про те, що в Україні гинуть мирні люди, серед яких діти. Українці ніколи не зможуть цього пробачити.

Коли журналіст поцікавився, що вона думає про те, щоб Україна віддала частину території росіянам, щоб припинити війну, відповіла однозначно: "Не тільки я не бачу цього в майбутньому – жоден українець не може такого навіть уявити", - підкреслила перша леді.

"У ваш будинок увірвався злочинець, він все навколо знищує, вбиває ваших рідних, тероризує, ви живете в страху, пручаєтеся. А потім хтось вам пропонує: зупинимося, поговоріть з ним, віддайте йому вітальню, а самі живіть в просторі, що залишився. Мені здається, це нонсенс", - сказала перша леді.

Саме тому, виступаючи в Конгресі США, Олена Зеленська попросила для України зброю, щоб ми могли захистити своїх рідних, свої будинки, назавжди вигнати окупантів з наших земель.

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