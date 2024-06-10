Москва не може компенсувати втрати: ворог "переключився" на найманців з Африки

Щодня окупаційні війська РФ зазнають великих втрат. Противник фактично на межі мобілізації, тому російське керівництво компенсує нестачу військових іноземцями.

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Окупанти не в змозі компенсувати втрати армії без мобілізації всередині РФ, тому масово вербують найманців з Африки / Коллаж: Главред, фото: flickr

Розвідка Міністерства оборони Британії вважає, що спроби вербувати громадян африканських країн на війну проти України є ознакою неспроможності компенсувати Москвою втрати власної армії.

У зведенні в соцмережі "X" відомство підтверджує повідомлення Головного управління розвідки України про те, що Росія активізувала спроби вербувати африканців для залучення до бойових дій на території України.

"Ці зусилля зосереджені на центральноафриканських країнах Руанді, Бурунді, Конго та Уганді. Повідомляється, що Росія пропонує бонус за реєстрацію в розмірі 2-ох тисяч доларів США, місячну оплату в розмірі 2200 доларів США та російський паспорт. Ця кампанія вербування, ймовірно, компенсує значні втрати росіян на полі бою і буде підтримувати наступальну активність на декількох напрямках фронту", - йдеться в повідомленні. відео дня

Британська розвідка зазначає, що вербування ув'язнених у Росії досягло кульмінації, тому, найімовірніше, країна-агресор Росія розширюватиме вербування на Південь планети задля уникнення оголошення мобілізації в самій РФ.

Російське керівництво прийняло саме таке рішення через те, що попередня мобілізація не стала успішною для уряду і безпосередньо очільника Кремля Путіна. Вона призвела лише до рекордної нестачі робочої сили та відтоку кваліфікованих працівників з країни, таких як лікарі та ІТ-спеціалісти.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Втрати окупаційних військ РФ в Україні

Напередодні повідомлялось, що наступ Росії на Харківському напрямку цілковито зупинився. Зараз українські сили ведуть активні дії, вражають ворога вогневими засобами та проводять контратаки. Втрати противника зашкалюють.

Російські війська зазнають значних втрат. Щоб поповнити свої сили, окупанти перекидають підрозділи з Херсонської області на Харківщину.

Нагадаємо російський диктатор Володимир Путін зазначив, що російські війська в Україні щомісяця втрачають майже 20 тисяч військовослужбовців загиблими та пораненими.

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