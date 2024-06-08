Фронт тріщить, втрати колосальні: Жданов розніс провальний наступ РФ на Харківщині

Сили та засоби, які є в РФ не дозволять окупантам прорватися або продовжити просування на Харківщині.

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Наступ ворога на Харківщині захлинувся / Колаж: Главред, фото: Главред, ОК "Захід", 43 окрема механізована бригада

Наступ Росії на Харківському напрямку цілковито зупинився. Зараз українські сили ведуть активні дії, вражають ворога вогневими засобами та проводять контратаки. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"І це вже перетворюється на важку ношу для ра**истських військ, тому що ми починаємо тиснути вогневими засобами, ми починаємо проводити контратаки, поки що не контрудари, і відтісняти ворога на деяких ділянках цих двох плацдармів у Харківській області. Таким чином ворог зазнає дуже великих втрат, і зараз більш жорстко для генштабу РФ постає питання, що робити з цими плацдармами", - сказав він.

Жданов наголосив, що вже практично неможливо утримувати фронт на Харківському напрямку. Він зауважив, що сили та засоби, які є в РФ, не дозволять окупантам прорватися або продовжити просування.

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"Прорвати або просунутися вперед - про це взагалі не йдеться. Для цього треба щонайменше вдвічі збільшити угруповання і особливо наситити його важкою бронетехнікою. Цього в армії РФ починає досить сильно не вистачати", - зазначив експерт.

За його словами, росіянам не вдасться просунутись до Харкова чи створити буферну зону в регіоні. Водночас провал на Харківському напрямку може вплинути на рішення російського командування щодо атак на українські позиції в Сумській області.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти за кілька місяців досягли незначних успіхів на фронті в Україні, попри нестачу зброї і боєприпасів у українських військових. Перевага росіян зникає, а їхнє вікно для прориву звужується, пише Bloomberg.

Також за останні дні українським захисникам вдалося вибити російських окупантів із центральних кварталів Вовчанська Харківської області. Російські пропагандисти повідомляють, що частина окупантів у місті оточена і відрізана.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив, що російським окупантам не вдалося реалізувати наступ на Харківщині. Українські захисники отримали підкріплення і успішно знищують російські підрозділи.

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