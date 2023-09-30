"Триває бойова робота ": ЗСУ завдали шалених втрат окупантам - Тарнавський

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1236 вогневих завдань.

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РФ втратила 20 одиниць техніки та понад 200 вояків / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Telegram Тарнавський

Упродовж минулої доби українські захисники на Таврійському напрямку ліквідували 20 одиниць техніки ворога. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

"На Таврійському напрямку триває бойова робота Сил оборони. Загалом, протягом минулої доби ворог 23 рази атакував наші позиції та здійснив 717 обстрілів, завдав 23 авіаударів", - зазначив Тарнавський.

За його словами, артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1236 вогневих завдань. Втрати ворога за останню добу склали 248 осіб, серед них: безповоротні – 84, поранені – 163, полон – 1.

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До того ж українськими військовими було знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

1 танк,

3 ББМ,

8 артилерійських систем та мінометів,

1 ПТРК,

4 БпЛА,

3 одиниці автомобільної техніки,

3 склади боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повідомив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Нещодавно в ISW заявили, що ЗСУ просунулися на кількох напрямках. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та зміцнюють позиції в цьому районі.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Водночас вона підкреслила, що розвиток подій вимагає інформаційної тиші.

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