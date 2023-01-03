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Потужний удар ЗСУ на Херсонщині: сотні окупантів спалили разом з технікою РФ

3 січня 2023, 08:56
Підтверджено вогневе ураження живої сили і військової техніки противника в районі Чулаківки.
ВСУ, війна, українські військові
ЗСУ завдали потужного удару по окупантах на Херсонщині / 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Втрати російських окупантів склали 500 осіб загиблими і пораненими в результаті удару ЗСУ в суботу, 31 грудня, в Херсонської області.

"Противник продовжує нести втрати. Підтверджено вогневе ураження підрозділами сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими", - йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

Зазначається, що 1 січня Сили оборони України здійснили вогняне ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області.

Українська авіація за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також за минулу добу українські захисники збили ворожий вертоліт Ка-52 і 3 розвідувальних БПЛА типу "Орлан-10".

Крім того, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу справили вогневе ураження району зосередження живої сили і військової техніки противника, а також радіолокаційної станції ворога.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області був атакований заміський комплекс Grand Prix, в якому розміщувалися підрозділи російських окупантів.

Як повідомляється в місцевих пабліках, була атакована база росіян біля Олешок в селищі Саги.

Уточнюється, що в цьому місці було розташування окупантів з 10-ї окремої бригади спецназу ГРУ РФ.

"Результат у вигляді пакету HIMARS не змусив довго чекати", - йдеться в коментарі.

Уточнюється, що ракетний удар по базі ГРУ послідував після того, як окупанти почали викладати в соцмережах фото з відпочинку.

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Херсонська область війна Росії та України
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