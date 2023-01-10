Потужний удар артилерії ЗСУ: під Херсоном підбили військовий катер РФ

ЗСУ відзначилися результативними діями біля острова Білогрудий між Херсоном і Голою Пристанню.

На півдні ЗСУ уразили катер окупантів РФ / Фото УНІАН

В Херсонської області Силами оборони України за минулу добу уразили військовий катер російських окупантів.

Про це повідомив у коментарі виданню Українська правда керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін.

За його даними, це сталося біля дніпровського острова Білогрудий між Херсоном і м.Гола Пристань Херсонської області.

"Це сталося на Дніпрі в районі острова Білорудий, ураження зроблено артилерійськими засобами", — повідомив Єрін.

Відзначимо, що в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомлялося, що за минулу добу сили оборони знищили військове судно РФ. Деталі не уточнювалися.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області був атакований заміський комплекс Grand Prix, в якому розміщувалися підрозділи російських окупантів.

Як повідомляється в місцевих пабліках, була атакована база росіян біля Олешок в селищі Саги.

Уточнюється, що в цьому місці було розташування окупантів з 10-ї окремої бригади спецназу ГРУ РФ.

"Результат у вигляді пакету HIMARS не змусив довго чекати", - йдеться в коментарі.

Уточнюється, що ракетний удар по базі ГРУ послідував після того, як окупанти почали викладати в соцмережах фото з відпочинку.

Нагадаємо, начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про бої за острів Великий Потьомкінський у Херсонській області.

Говорити про звільнення острова ще рано, йдеться поки про встановлення українського прапора.

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