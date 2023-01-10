Потужний удар артилерії ЗСУ: під Херсоном підбили військовий катер РФ

В Херсонської області Силами оборони України за минулу добу уразили військовий катер російських окупантів.
Про це повідомив у коментарі виданню Українська правда керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін.
За його даними, це сталося біля дніпровського острова Білогрудий між Херсоном і м.Гола Пристань Херсонської області.
"Це сталося на Дніпрі в районі острова Білорудий, ураження зроблено артилерійськими засобами", — повідомив Єрін.
Відзначимо, що в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомлялося, що за минулу добу сили оборони знищили військове судно РФ. Деталі не уточнювалися.
Раніше повідомлялося, що у Херсонській області був атакований заміський комплекс Grand Prix, в якому розміщувалися підрозділи російських окупантів.
Як повідомляється в місцевих пабліках, була атакована база росіян біля Олешок в селищі Саги.
Уточнюється, що в цьому місці було розташування окупантів з 10-ї окремої бригади спецназу ГРУ РФ.
"Результат у вигляді пакету HIMARS не змусив довго чекати", - йдеться в коментарі.
Уточнюється, що ракетний удар по базі ГРУ послідував після того, як окупанти почали викладати в соцмережах фото з відпочинку.
Нагадаємо, начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про бої за острів Великий Потьомкінський у Херсонській області.
Говорити про звільнення острова ще рано, йдеться поки про встановлення українського прапора.
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