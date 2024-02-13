Потужне укріплення на трьох напрямках: Зеленський анонсував посилення на фронті

Президент України Володимир Зеленський анонсував посилення Сил оборони на Авдіївському, Куп'янському та Лиманському напрямках фронту.
За його словами, планується посилення засобами РЕБ і дронами. Таку заяву глава держави зробив у зверненні, опублікованому в Telegram.
"Фронт, і зокрема, Авдіївка, Куп'янськ, Лиман. Максимум уваги, максимум підтримки... Буде посилення дронами, РЕБ, командні позиції будуть теж укріплені. Пізніше буде детальна доповідь", - заявив він.
За словами глави держави, новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умеров уже відвідали найбільш гарячі точки фронту і доповіли про ситуацію.
"(Вони - ред.) вирішують наявні проблеми: комплектація підрозділів, укріплення, управління", - додав Зеленський.
Ситуація на фронті
Раніше Олександр Сирський розповів про новий етап війни. Українські захисники переходять до оборони, виснажуючи противника і завдаючи йому максимальних втрат, пояснив головком ЗСУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зміцнюють плацдарм у Кринках. Вдалими діями відзначилися бійці морської піхоти з 35-ої окремої бригади.
Як повідомлялося раніше, Олександр Тарнавський розповів про ситуацію на фронті. Українські воїни ліквідовують загарбників по всій лінії фронту і на всіх напрямках оборони у війні з Росією.
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