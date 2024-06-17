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Блискавичного ефекту від F-16 не буде: в ПС назвали головні завдання винищувачів

Руслана Заклінська
17 червня 2024, 14:41
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Успіх на фронті залежить від кількості літаків, типу ракет та їх дальності, які передадуть партнери, зазначив Ілля Євлаш.
Блискавичного ефекту від F-16 не буде: в ПС назвали головні завдання винищувачів
Євлаш роз'яснив очікування від нових літаків / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Не варто очікувати швидкого ефекту від винищувачів F-16, які Україні мають передати партнери. Літаки посилять українську ППО та битимуть по ворогу. Про це розповів речник Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Швидкого ефекту очікувати не варто, оскільки ми маємо розуміти, що льотчики мають освоїтися в повітряному просторі України, оскільки виконання бойових завдань дещо інакше, а ніж навчально-тренувальні польоти", - наголосив він.

Євлаш зауважив, що Україна буде поступово отримувати F-16. Для ефективного виконання завдань потрібна значна кількість таких літаків.

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"Все залежить від їх кількості, якої модифікації вони надійдуть в Україну", - додав речник.

За його словами, F-16 будуть використовуватися переважно для посилення протиповітряної оборони, відбиття повітряних атак та боротьби з малорозмірними цілями. Також літаками наноситимуть удари на лінії зіткнення та по тимчасово окупованих територіях, де зосереджені великі сили ворога.

"Звичайно, що літаки це досить потужна складова, а в умовах широкого ведення бойових дій необхідно розуміти, що це багатокомпонентна складова, яка також передбачає застосування сухопутного компоненту. Ефективні і злагоджені дії призведуть до успіху", - зазначив Євлаш.

Речник Повістряних сил наголосив, що успіх залежить від кількості літаків та озброєння, яке буде поставлено разом з ними – типу ракет та їх дальності.

Блискавичного ефекту від F-16 не буде: в ПС назвали головні завдання винищувачів
Що відомо про винищувачі F-16 / Інфографіка: Главред

Хто такий Ілля Євлаш?

Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія.

До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Передача Україні винищувачів F-16 - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, коаліція винищувачів, до якої входять країни Заходу на чолі з США, планує відправити літаки F-16 до України вже цього літа, заявив міністр оборони США Лойд Остін.

Начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов заявив, що частину винищувачів F-16 зберігатимуть на іноземних базах для їх захисту від російських атак. Це дозволить мати резерв для заміни несправних літаків та проведення регламентних робіт.

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен розповіла, що Україна отримає перші винищувачі F-16 влітку цього року, рішення про їхнє використання ухвалюватимуть українські військові. Спочатку надійдуть данські літаки F-16, а потім нідерландські.

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